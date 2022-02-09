Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главных награды

Британская премия Brit Awards – одна из немногих, которая не отменялась в последние два года из-за пандемии. В 2020 году церемония состоялась за несколько недель до того, как Великобритания оказалась в локдауне. Вручение наград прошлого года состоялось в мае с аудиторией 4 тыс. человек, включая медицинских работников, которым выдали бесплатные билеты.

В этом году впервые в истории премии не было разделения на мужские и женские номинации. Ведущим шоу был стендап-комик Мо Гиллиган. На премии выступали Эд Ширан, бывший фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер, автор-исполнитель Сэм Фендер и певица Энн-Мари, пишет nv.ua.

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Триумфатором Brit Awards 2022 стала Адель. Исполнительница завоевала три главных награды: "Артист года", "Альбом года" (30) и "Песня года" (за Easy on Me). Певица посвятила награду сыну Анджело и бывшему мужу Саймону Конеки.

Фото: Reuters

Список победителей Brit Awards 2022:

Альбом года - Адель, 30;

Артист года - Адель;

Лучшая группа - Wolf Alice;

Песня года - Адель, Easy On Me;

Лучший новый артист - Little Simz;

Лучший международный артист - Билли Айлиш;

Лучшая международная группа - Silk Sonic;

Лучшая международная песня - Оливия Родриго, Good 4U;

Восходящая звезда Британии - Холли Хамберстоун;

Лучший танец - Бекки Хилл;

Лучший рок/альтернатива — Сэм Фендер;

Лучший поп/R&B — Дуа Липа;

Лучший хип-хоп/грайм/рэп — Dave;

Продюсер года - Inflo;

Автор года – Эд Ширан.

Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм, является британским эквивалентом премии Грэмми. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.