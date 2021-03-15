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понедельник, 15 марта 2021 09:33

Объявили песню года по версии "Грэмми"

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Хип-хоп-певица H.E.R., настоящее имя Габриэлла Уилсон, с треком I can't breathe завоевала премию "Грэмми" в номинации "Песня года".

В композиции цитируются последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, который в прошлом году погиб от рук американских полицейских в Миннеаполисе, сообщается на сайте музыкальной премии. Именно после этого инцидента в США вспыхнули антирасистские протесты Black Lives Matter.

На 63-й церемонии H.E.R. сопровождала соавтор песни и исполнительница Тиара Томас.

Автор: Reuters
  H.E.R. сопровождала соавтор песни и исполнительница Тиара Томас.
H.E.R. сопровождала соавтор песни и исполнительница Тиара Томас.

В этом году премия "Грэмми" вручается в 84 номинациях. Рекорд по количеству побед установила Бейонсе, получив 28 наград.

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Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би стала первой женщиной-рэппером в истории, которая получила бриллиантовый статус песни. Его присвоила американская ассоциация звукозаписывающих компаний за песню Bodak Yellow.

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