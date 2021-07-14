Объявили номинантов престижной премии

Объявили номинантов американской телевизионной премии "Эмми". Лидерами являются сериалы "Корона" и "Мандалорец". Фото: emmys.com

73 церемония награждения американской телевизионной премии "Эмми" объявила претендентов.

Четвертый сезон самого дорогого сериала стриминг-сервиса Netflix о британской монаршей семье "Корона" больше представлен в актерских номинациях. Между собой будут конкурировать исполнительницы главных ролей королевы Елизаветы II и принцессы Дианы - Оливия Колман и Эмма Коррин. Хелена Бонэм-Картер и Джиллиан Андерсон, сыгравшие принцессу Маргарет и премьер-министра Маргарет Тэтчер, претендуют на награды как актрисы второго плана.

Всего сериал представлен в 24 номинациях. Столько же имеет фантастическое шоу "Мандалорец" из вселенной "Звездных войн". Второй сезон сериала о приключениях космического охотника за головами больше представлений в технических номинациях.

На 23 награды претендует сериал "ВандаВижен". Стилизованный под старые американские ситкомы шоу о супергероях Marvel Ванду Максимофф и Вижена дебютировало на стриминг-сервисе Disney + в январе.

В этом году канал HBO имеет 130 номинаций. Его крупнейший конкурент Netflix претендует на 129 статуэток. На третьем месте находится Disney + с 71-й потенциальной наградой.

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На предыдущей церемонии вручения премии "Эмми" комедийное шоу "Шиттс-Крик" установило рекорд, получив награды во всех 4 актерских номинациях. Сериал "Наследники" стал лучшей драмой. Нынешние лидеры "Корона" и "Мандалорец" получили 2 и 7 наград соответственно.