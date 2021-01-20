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Объявили номинантов на премию "Литакцент года 2020"

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Объявили номинантов на премию &quot;Литакцент года 2020&quot;
9 книг будут соревноваться за победу в премии "Литакцент года-2020". Список претендентов опубликовали на сайте "Литакцент". Фото: pexels.com

Объявили короткие списки премии "ЛитАкцент года-2020". Книги в трех категориях выбирали участники жюри из длинного списка.

Номинация "Поэзия"

Елена Герасимьюк. "Тюремная песня", издательство "Люта справа"

Сергей Жадан. "Список кораблей", "Меридиан Черновиц"

Ирина Шувалова. "каменьсадлес", "Видавництво Старого Лева"

Номинация "Проза"

София Андрухович. "Амадока", "Видавництво Старого Лева"

Владимир Аренев. "Заклятый меч, или Голос крови", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Марина Гримич. "Юра", "Нора-Друк"

Номинация "Литературоведение, эссеистика, художественный репортаж"

Вера Курико. "Улица причастных. Черниговское дело Левка Лукьяненко", "Темпора"

Александр Михед. "Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток," Наш Формат"

Анна Улюра. "Ночь на Венере: 113 писательниц, которые сияют в темноте", ArtHuss

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В состав жюри премии в этом году вошли литературоведы Богдана Романцова, Роксолана Свято, Ростислав Семкив, Ярослава Стриха, Татьяна Трофименко.

Победителей назовут в конце января. Церемония награждения пройдет онлайн.

Антипремию "Золотая булька" с 2020-го и в дальнейшем больше не будут присуждать. По словам организаторов премии, решили оставить ее в прошлом, когда такое "литературно-критическое хулиганство" казалось более уместным.

В прошлом году награду "Литакцент" за лучшее прозаическое произведение получил роман "За спиной" Гаськи Шиян. В номинации "Поэзия" победила Екатерина Калитко со сборником "Никто нас здесь не знает, и мы - никого". В категории "Литературоведение, эссеистика, художественный репортаж" отметили искусствоведа Диану Клочко за книгу "65 украинских шедевров. Признанные и неявные".

Премию вручают ежегодно с 2008-го. Критериями оценки являются новизна, высокий художественный уровень книги, а также культура издания и его полиграфическое качество.

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