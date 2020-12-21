Ну ты и с*ка - Полякова прокомментировала выбор Мишиной

Полякова раскритиковала выбор "холостячки". Фото: karavan.ua

Оля Полякова раскритиковала выбор Ксении Мишиной в финале шоу "Холостячка". Она считает, что Мишиной "нравятся американские горки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская актриса поднялась на Килиманджаро беременная и с чемоданом

На своей странице в Instagram в stories украинская певица прокомментировала выбор "холостячки".

"Дорогие мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать. Ну ты, Мишина, и ***. Нельзя так, конечно, о людях. Ничего тебя жизнь не учит. Такого пацана прое...хала. Ну, наверное, нравятся тебе американские горки. Ну что же, катайся", - резко высказалась Полякова.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала о своих отношениях с секс-символом украинского шоу-бизнеса Дашей Астафьевой. Эксперт "Супер топ-модели по-украински" и певица тесно дружат: вместе отмечают праздники, ездят на отдых. В Instagram Сони можно чаще увидеть фото обнаженной Даши, чем ее кота Бонбона. А родилась эта дружба во время их совместной работы.