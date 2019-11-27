Нравится вслушаться в человеческие истории и превращать их в музыку

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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среда, 27 ноября 2019 22:00

Нравится вслушаться в человеческие истории и превращать их в музыку

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Автор: facebook.com
  8 композиций вошло в дебютный альбом "Я, Яна" исполнительницы Jerry Heil. Под этим именем поет видеоблогерка 24-летняя Яна Шемаева.
8 композиций вошло в дебютный альбом "Я, Яна" исполнительницы Jerry Heil. Под этим именем поет видеоблогерка 24-летняя Яна Шемаева.

8 композиций вошло в дебютный альбом "Я, Яна" исполнительницы Jerry Heil. Под этим именем поет видеоблогерка из Василькова Киевской области 24-летняя Яна Шемаева. После Киева представляет пластинку во Львове Рассказывает о песнях релиза.

1. "Хукабар"
- Я шла из столичного кафе "Крафт", там делают вкусные сироедные десерты. Через дорогу увидела вывеску кальянной "Хукабар".
Прямо на стене кто-то краской из баллончика вывел фамилию Булгакова. Тогда в мыслях появился первый куплет о девушке и парне с противоположными мировозрениями. Но они влюбляются. "Я читаю Булгакова, ты - ньюскульний рэп Моя мама хейтит власть, а твой папа - нардеп Я веганской росой позавтракала, ты - икрой Но жизнь тяжелый удар свел нас сука в хукабар".

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2. "Пйана жінка"

- Говорят, что эта песня пошлая и неприличная из-за фразы "Не дала, не дала повода думать что она шалалалала". Но вы слышали вообще трек группы "Фактор-2" про проститутку? И ничего, все поют.
Песни собирают различные комментарии, но я не разделяю их на черное и белое, ведь главная цель - вызвать реакцию. Я считаю, цель достигнута. Всегда кто-то будет реактивно хейтить, а другие найдут свое отражение.
"Пйану жінку" я писала в старой съемной квартире на Майдане Независимости в Киеве. За стенкой жили шумные соседи-алкаши. Я благодарна им в определенной степени - расслабиться не могла, поэтому постоянно работала. Как-то вспомнила выпускной. Захотела создать в песне атмосферу такого вечера с дискотекой и огнями. Сначала написала мелодию. Это история о парне, который на выпускном полюбил девушку и надеялся быстро ее напоить чтобы затянуть в постель. А оказалось, что она не такая.

3. "Білі кроси"
- Песня-раздражение. Сейчас все модники имеют хоть одну пару белой обуви, и я - не исключение. Попробуйте в таких кроссовках погулять по улице и проехаться в общественном транспорте. Белыми вы их уже не увидите.

4. "Хостел монстрів"
- Все песни альбома "Я, Яна" кокетливые, веселые. "Хостел монстрів" - лирическая, более взрослая. О том, что у каждого в голове есть "тараканы" и надо научиться с ними жить. Эта композиция имеет наибольшее количество прослушиваний на альбоме.
Фраза "Мой мозг - хостел монстров" пришла ко мне очень давно. Понравилось, как она звучит. Напела ее на диктофон, сохранила и оставила до лучших времен. Периодически я прослушиваю старые записи, ищу что-то подходящее для будущей песни. Как-то наткнулась на эту строку. Сделала из неё 1-минутную песню и опубликовала в Инстаграм. Часто так делаю. Люди писали, что классный трек, поэтому я включила его в пластинку.
Пришла в студию Романа Черенова, а он мне "Где второй куплет?". Я сказала, что пойду погуляю. Шла по дороге и напевала в телефон. В гардеробной также записывала. Туалет - нормальное место для сочинения песен. Все музыканты на унитазе пишут.
За пол часа уже вернулась с дописанным треком.

5. "Вільна каса"
- Песня про разбитое сердце. Девушку бросил парень, потому что она набрала пару килограммов. Меня из-за избыточного веса никогда не бросали. Всегда я была инициатором расставания. Знакомые рассказывали, что с ними такое было. А мне нравится вслушиваться в человеческие истории и превращать их в музыку.

6. "Натверкай"
- Это история о тех, кто не успел похудеть к лету. Героиня больше похожа на меня. Раньше я частенько налегала на выпечку, поэтому получила "хлебобулочные ляжки". Сейчас я занимаюсь спортом, но комплексы относительно внешнего вида иногда вспоминаю.

7. "Охрана отмєна"
- Я попросила своих подписчиков в соцсети написать слова или фразы, которые их раздражают. Сначала сделала трек со всеми теми языковыми "паразитами". Поняла, что получилось слишком насыщенно и выбрала одно выражение. Оно известно каждому, кто ходит в супермаркет - охрана, отмена.
Я выложила ролик с песней в интернет и за 5 минут видео набрало 10 тыс. просмотров.
"Охрана отмена" не про кассиршу. Это песня о предательстве. Героиня находит у своего парня чек. Он купил шоколадку за 300 гривен и подарил другой. А ночью называет ее чужим именем. Это банальная ситуация, поэтому и такой простой текст.
Написать такой не так легко, как кажется. Все любят образно выражаться в песнях. Такого добра было достаточно в моем мини-альбоме "Де мій дім" 2017 года. В этой пластинке хотелось другого.

8. "Кубіки Рубіка"
- Сюжет знакомый каждой девушке. Лето, море, солнце. Все девушки на пляже рассматривают мужские торсы. А что там - кубики или не кубики - это уже другое.

6 декабря
19.00, Львов, ночной клуб "Малевич", пр-т Вячеслава Черновола, 2

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