Нравится вслушаться в человеческие истории и превращать их в музыку

Автор: facebook.com 8 композиций вошло в дебютный альбом "Я, Яна" исполнительницы Jerry Heil. Под этим именем поет видеоблогерка 24-летняя Яна Шемаева.

8 композиций вошло в дебютный альбом "Я, Яна" исполнительницы Jerry Heil. Под этим именем поет видеоблогерка из Василькова Киевской области 24-летняя Яна Шемаева. После Киева представляет пластинку во Львове Рассказывает о песнях релиза.

1. "Хукабар"

- Я шла из столичного кафе "Крафт", там делают вкусные сироедные десерты. Через дорогу увидела вывеску кальянной "Хукабар".

Прямо на стене кто-то краской из баллончика вывел фамилию Булгакова. Тогда в мыслях появился первый куплет о девушке и парне с противоположными мировозрениями. Но они влюбляются. "Я читаю Булгакова, ты - ньюскульний рэп Моя мама хейтит власть, а твой папа - нардеп Я веганской росой позавтракала, ты - икрой Но жизнь тяжелый удар свел нас сука в хукабар".

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2. "Пйана жінка"

- Говорят, что эта песня пошлая и неприличная из-за фразы "Не дала, не дала повода думать что она шалалалала". Но вы слышали вообще трек группы "Фактор-2" про проститутку? И ничего, все поют.

Песни собирают различные комментарии, но я не разделяю их на черное и белое, ведь главная цель - вызвать реакцию. Я считаю, цель достигнута. Всегда кто-то будет реактивно хейтить, а другие найдут свое отражение.

"Пйану жінку" я писала в старой съемной квартире на Майдане Независимости в Киеве. За стенкой жили шумные соседи-алкаши. Я благодарна им в определенной степени - расслабиться не могла, поэтому постоянно работала. Как-то вспомнила выпускной. Захотела создать в песне атмосферу такого вечера с дискотекой и огнями. Сначала написала мелодию. Это история о парне, который на выпускном полюбил девушку и надеялся быстро ее напоить чтобы затянуть в постель. А оказалось, что она не такая.

3. "Білі кроси"

- Песня-раздражение. Сейчас все модники имеют хоть одну пару белой обуви, и я - не исключение. Попробуйте в таких кроссовках погулять по улице и проехаться в общественном транспорте. Белыми вы их уже не увидите.

4. "Хостел монстрів"

- Все песни альбома "Я, Яна" кокетливые, веселые. "Хостел монстрів" - лирическая, более взрослая. О том, что у каждого в голове есть "тараканы" и надо научиться с ними жить. Эта композиция имеет наибольшее количество прослушиваний на альбоме.

Фраза "Мой мозг - хостел монстров" пришла ко мне очень давно. Понравилось, как она звучит. Напела ее на диктофон, сохранила и оставила до лучших времен. Периодически я прослушиваю старые записи, ищу что-то подходящее для будущей песни. Как-то наткнулась на эту строку. Сделала из неё 1-минутную песню и опубликовала в Инстаграм. Часто так делаю. Люди писали, что классный трек, поэтому я включила его в пластинку.

Пришла в студию Романа Черенова, а он мне "Где второй куплет?". Я сказала, что пойду погуляю. Шла по дороге и напевала в телефон. В гардеробной также записывала. Туалет - нормальное место для сочинения песен. Все музыканты на унитазе пишут.

За пол часа уже вернулась с дописанным треком.

5. "Вільна каса"

- Песня про разбитое сердце. Девушку бросил парень, потому что она набрала пару килограммов. Меня из-за избыточного веса никогда не бросали. Всегда я была инициатором расставания. Знакомые рассказывали, что с ними такое было. А мне нравится вслушиваться в человеческие истории и превращать их в музыку.

6. "Натверкай"

- Это история о тех, кто не успел похудеть к лету. Героиня больше похожа на меня. Раньше я частенько налегала на выпечку, поэтому получила "хлебобулочные ляжки". Сейчас я занимаюсь спортом, но комплексы относительно внешнего вида иногда вспоминаю.

7. "Охрана отмєна"

- Я попросила своих подписчиков в соцсети написать слова или фразы, которые их раздражают. Сначала сделала трек со всеми теми языковыми "паразитами". Поняла, что получилось слишком насыщенно и выбрала одно выражение. Оно известно каждому, кто ходит в супермаркет - охрана, отмена.

Я выложила ролик с песней в интернет и за 5 минут видео набрало 10 тыс. просмотров.

"Охрана отмена" не про кассиршу. Это песня о предательстве. Героиня находит у своего парня чек. Он купил шоколадку за 300 гривен и подарил другой. А ночью называет ее чужим именем. Это банальная ситуация, поэтому и такой простой текст.

Написать такой не так легко, как кажется. Все любят образно выражаться в песнях. Такого добра было достаточно в моем мини-альбоме "Де мій дім" 2017 года. В этой пластинке хотелось другого.

8. "Кубіки Рубіка"

- Сюжет знакомый каждой девушке. Лето, море, солнце. Все девушки на пляже рассматривают мужские торсы. А что там - кубики или не кубики - это уже другое.

6 декабря

19.00, Львов, ночной клуб "Малевич", пр-т Вячеслава Черновола, 2