Новый фильм Хью Джекмана и беспрецедентное количество украинских лент в прокате - что смотреть в кинотеатрах на этой неделе

В фильме "Реминисценция" режиссера и сценаристки Лизы Джой главную роль сыграл Хью Джекман. Фото: IMDb

На этой неделе в прокат вышли американский фантастический триллер, подборка лучших новых итальянских короткометражек, украинская полнометражная анимация и фильм ужасов.

"Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни", реж. Джанлука Зонта, Андреа Делла Моника, Вито Пальмиери и другие

Подборка из 7 короткометражных итальянских фильмов 2018 - 2020-го.

"Элвис" - о работнике склада, который в свободное время выступает как двойник Элвиса Пресли. Получает предложение поехать на гастроли в Китай.

"Мушкетеры" - 1946 год, 7-летний Джованни увлекается романом Александра Дюма "Три мушкетера". Вооружившись деревянным мечом хочет спасти отца, которому грозит опасность. Прототип главного героя - Джованни Фальконе, магистрат города Палермо, который боролся с итальянской мафией. В 1992 вместе с женой и тремя полицейскими погиб в результате взрыва.

"Чемпионат мира на площади" - после того, как итальянская команда не проходит отбор на Кубок мира по футболу 2018-го, молодые фанаты устраивают собственное соревнование на улицах своего города.

"Быть моей мамой" - мать и дочь гуляют по Риму с большим таинственнвм чемоданом.

"Разносчик пиццы" - грузин Саба работает разносчиком пиццы, вынужден работать ночью, когда его жена должна вот-вот родить их первенца.

"Игра" - человек и девушка сидят за кухонным столом и разговаривают о пустяках. Непринужденное веселое настроение исчезает, когда речь заходит о странной "игре в счастье".

"Нетерпимость" - черно-белая немая лента о бездомном, который спасает девушку от насильника. У нее за спиной появляются крылья.

"Гулливер возвращается", реж. Илья Максимов

Гулливер получает письмо с просьбой о помощи и отправляется в Лилипутию. Но его прибытие разочаровывает лилипутов: они ждали легендарного великана, а увидели обычного человека.

Первый анимационный проект кинокомпании Студия "Квартал 95". В качестве режиссера выступил российский постановщик Илья Максимов, работавший над мультфильмами "Карлик Нос" и "Алеша Попович и Тугарин Змей". Главные роли в "Гулливер возвращается" озвучили украинские поп-исполнители Владимир Дантес и Надежда Дорофеева.

Новое украинское кино

В подборку самых ярких современных украинских фильмов от кинодистрибьютора "Артхаус Трафик" вошло 7 фильмов.

Криминальная драма Мирослава Слабошпицкого "Плем'я" о специализированном интернате для слабослышащих подростков, где существует преступная организация "Племя".

Драма Сергея Лозницы "Донбас" о жизни на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Драма Наримана Алиева "Додому" - 20-летний Алим едет из Киева во временно оккупированный Крым со своим отцом Мустафой для того, чтобы похоронить погибшего в АТО старшего брата.

Комедия "Мої думки тихі" Антонио Лукича - Вадим в компании своей матери Галины едет в экспедицию по сбору голосов закарпатских животных, во время путешествия попадают в комические и трогательные ситуации.

Драма "Атлантида" Валентина Васяновича - в 2025-м, после победы Украины над Россией на Донбассе, ветеран Сергей ищет свое место в мирной жизни на выжженной войной территории.

Документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ирины Цилык о семье Анны и ее 4 детей, живущих в прифронтовой Красногоровке Донецкой области.

Анимационный фантастический фильм "Віктор_Робот" Анатолия Лавренишина - о девочке Вике из далекого будущего, которая в компании маленького робота отправляется на поиски своего загадочно пропавшего дедушки.

"Реминисценция", реж. Лиза Джой

Ближайшее будущее. Из-за изменений климата кардинально повысился уровень мирового океана и многие города оказались затопленными. Мир охватил кризис и люди, напуганные будущим, стали искать спасение в прошлом. Благодаря специальной технологии можно перенестись в воспоминания - даже чужие - и пережить их заново. Ник Баннистер предлагает именно такую услугу. К нему обращается загадочная незнакомка Мэй. Ник влюбляется в нее. Когда Мэй исчезает, он начинает искать ее в воспоминаниях.

Мистический триллер - полнометражный дебют режиссера и сценариста Лизы Джой. Работала над сценариями фантастических сериалов "Мертвые до востребования" и "Мир Дикого Запада". В последнем также выступала продюсером вместе со своим мужем, сценаристом Джонатаном Ноланом. Режиссер фильмов "Начало" и "Тенет" Кристофер Нолан - ее родственник. Критики отмечают сходство "Реминисценции" с его работами.

"В течение всего хронометража фильм преследует его сходство с фильмом "Начало"", - пишет кинокритик Vanity Fair Ричард Лоусон. - Возможно, "Реминисценция" задумывалась как оммаж или сознательная вариация. Но фильм не делает много для того, чтобы отличиться или сохранить интерес зрителей".

Главные роли в "Реминисценции" сыграли Хью Джекман и Ребекка Фергюсон. Они вместе появлялись в мюзикле 2018 года "Величайший шоумен".

"Сторонній", реж. Дмитрий Томашпольский

Команда по синхронному плаванию и пациентка водолечебницы загадочно исчезают во время пребывания в воде. Инспектор Глуховская берется за расследование этих загадочных случаев.

"Сторонній" - фильм ужасов с элементами фантастики и детектива. Принял участие в 22 фестивалях в 14 странах. Вошел в топ-20 лучших фильмов ужасов 2020 по версии британского издания The People's Movies.

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24 августа в 19:30 в столичном кинотеатре "Киевская Русь" презентуют документальный фильм "Тетрадь войны". Смонтированный из видеозаписей с камер и телефонов 18 украинских воинов. Производство творческого объединения Babylon 13. По 10 гривен с каждого билета создатели фильма перечислят в Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим".