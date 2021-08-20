Новый фильм Хью Джекмана и беспрецедентное количество украинских лент в прокате - что смотреть в кинотеатрах на этой неделе

 
Ексклюзивы
1/5
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Просмотров: 216
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Просмотров: 378
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 108
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 540
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 198
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 522
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 540
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 297
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1278
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 882
Фото
Все фото
6
3
33
18
5
Прямо в бассейн: концерт &quot;Бумбокс&quot; закончился прыжком Хлывнюка в воду
Прямо в бассейн: концерт "Бумбокс" закончился прыжком Хлывнюка в воду
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
&quot;Книг своих не люблю&quot;: Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Впервые за 5 лет Лобода выпустила украиноязычную песню
Впервые за 5 лет Лобода выпустила украиноязычную песню
Видео
Все видео
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
Голосовать за независимость людей подтолкнул фильм о Голодоморе. Вспоминаем украинское кино 1990-х
Голосовать за независимость людей подтолкнул фильм о Голодоморе. Вспоминаем украинское кино 1990-х
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Фильм с Алисией Викандер покажут на Одесском кинофестивале
Фильм с Алисией Викандер покажут на Одесском кинофестивале
Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии
Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1530
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 648
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2223
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1359
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 252
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
пятница, 20 августа 2021 15:40

Новый фильм Хью Джекмана и беспрецедентное количество украинских лент в прокате - что смотреть в кинотеатрах на этой неделе

  Комментировать
Новый фильм Хью Джекмана и беспрецедентное количество украинских лент в прокате - что смотреть в кинотеатрах на этой неделе
В фильме "Реминисценция" режиссера и сценаристки Лизы Джой главную роль сыграл Хью Джекман. Фото: IMDb

На этой неделе в прокат вышли американский фантастический триллер, подборка лучших новых итальянских короткометражек, украинская полнометражная анимация и фильм ужасов.

"Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни", реж. Джанлука Зонта, Андреа Делла Моника, Вито Пальмиери и другие

Подборка из 7 короткометражных итальянских фильмов 2018 - 2020-го.

"Элвис" - о работнике склада, который в свободное время выступает как двойник Элвиса Пресли. Получает предложение поехать на гастроли в Китай.

"Мушкетеры" - 1946 год, 7-летний Джованни увлекается романом Александра Дюма "Три мушкетера". Вооружившись деревянным мечом хочет спасти отца, которому грозит опасность. Прототип главного героя - Джованни Фальконе, магистрат города Палермо, который боролся с итальянской мафией. В 1992 вместе с женой и тремя полицейскими погиб в результате взрыва.

"Чемпионат мира на площади" - после того, как итальянская команда не проходит отбор на Кубок мира по футболу 2018-го, молодые фанаты устраивают собственное соревнование на улицах своего города.

"Быть моей мамой" - мать и дочь гуляют по Риму с большим таинственнвм чемоданом.

"Разносчик пиццы" - грузин Саба работает разносчиком пиццы, вынужден работать ночью, когда его жена должна вот-вот родить их первенца.

"Игра" - человек и девушка сидят за кухонным столом и разговаривают о пустяках. Непринужденное веселое настроение исчезает, когда речь заходит о странной "игре в счастье".

"Нетерпимость" - черно-белая немая лента о бездомном, который спасает девушку от насильника. У нее за спиной появляются крылья.

"Гулливер возвращается", реж. Илья Максимов

Гулливер получает письмо с просьбой о помощи и отправляется в Лилипутию. Но его прибытие разочаровывает лилипутов: они ждали легендарного великана, а увидели обычного человека.

Первый анимационный проект кинокомпании Студия "Квартал 95". В качестве режиссера выступил российский постановщик Илья Максимов, работавший над мультфильмами "Карлик Нос" и "Алеша Попович и Тугарин Змей". Главные роли в "Гулливер возвращается" озвучили украинские поп-исполнители Владимир Дантес и Надежда Дорофеева.

Новое украинское кино

В подборку самых ярких современных украинских фильмов от кинодистрибьютора "Артхаус Трафик" вошло 7 фильмов.

Криминальная драма Мирослава Слабошпицкого "Плем'я" о специализированном интернате для слабослышащих подростков, где существует преступная организация "Племя".

Драма Сергея Лозницы "Донбас" о жизни на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Драма Наримана Алиева "Додому" - 20-летний Алим едет из Киева во временно оккупированный Крым со своим отцом Мустафой для того, чтобы похоронить погибшего в АТО старшего брата.

Комедия "Мої думки тихі" Антонио Лукича - Вадим в компании своей матери Галины едет в экспедицию по сбору голосов закарпатских животных, во время путешествия попадают в комические и трогательные ситуации.

Драма "Атлантида" Валентина Васяновича - в 2025-м, после победы Украины над Россией на Донбассе, ветеран Сергей ищет свое место в мирной жизни на выжженной войной территории.

Документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ирины Цилык о семье Анны и ее 4 детей, живущих в прифронтовой Красногоровке Донецкой области.

Анимационный фантастический фильм "Віктор_Робот" Анатолия Лавренишина - о девочке Вике из далекого будущего, которая в компании маленького робота отправляется на поиски своего загадочно пропавшего дедушки.

"Реминисценция", реж. Лиза Джой

Ближайшее будущее. Из-за изменений климата кардинально повысился уровень мирового океана и многие города оказались затопленными. Мир охватил кризис и люди, напуганные будущим, стали искать спасение в прошлом. Благодаря специальной технологии можно перенестись в воспоминания - даже чужие - и пережить их заново. Ник Баннистер предлагает именно такую услугу. К нему обращается загадочная незнакомка Мэй. Ник влюбляется в нее. Когда Мэй исчезает, он начинает искать ее в воспоминаниях.

Мистический триллер - полнометражный дебют режиссера и сценариста Лизы Джой. Работала над сценариями фантастических сериалов "Мертвые до востребования" и "Мир Дикого Запада". В последнем также выступала продюсером вместе со своим мужем, сценаристом Джонатаном Ноланом. Режиссер фильмов "Начало" и "Тенет" Кристофер Нолан - ее родственник. Критики отмечают сходство "Реминисценции" с его работами.

"В течение всего хронометража фильм преследует его сходство с фильмом "Начало"", - пишет кинокритик Vanity Fair Ричард Лоусон. - Возможно, "Реминисценция" задумывалась как оммаж или сознательная вариация. Но фильм не делает много для того, чтобы отличиться или сохранить интерес зрителей".

Главные роли в "Реминисценции" сыграли Хью Джекман и Ребекка Фергюсон. Они вместе появлялись в мюзикле 2018 года "Величайший шоумен".

"Сторонній", реж. Дмитрий Томашпольский

Команда по синхронному плаванию и пациентка водолечебницы загадочно исчезают во время пребывания в воде. Инспектор Глуховская берется за расследование этих загадочных случаев.

"Сторонній" - фильм ужасов с элементами фантастики и детектива. Принял участие в 22 фестивалях в 14 странах. Вошел в топ-20 лучших фильмов ужасов 2020 по версии британского издания The People's Movies.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милиционер кажется симпатичным, но становится злом. Каким было украинское кино 2010-х

24 августа в 19:30 в столичном кинотеатре "Киевская Русь" презентуют документальный фильм "Тетрадь войны". Смонтированный из видеозаписей с камер и телефонов 18 украинских воинов. Производство творческого объединения Babylon 13.

По 10 гривен с каждого билета создатели фильма перечислят в Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый фильм Хью Джекмана и беспрецедентное количество украинских лент в прокате - что смотреть в кинотеатрах на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Усик и Джошуа подписали контракт на бой

Казнили участников антиправительственного выступления

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7803
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 7218
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
9
 Просмотров: 4977
Сбили российский вертолет
Сбили российский вертолет
 Просмотров: 3186
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости Просмотров: 3150
Культура
Прямо в бассейн: концерт "Бумбокс" закончился прыжком Хлывнюка в воду
Прямо в бассейн: концерт "Бумбокс" закончился прыжком Хлывнюка в воду
6
 Просмотров: 18
Новые украинские концертные увертюры сыграют под открытым небом
Новые украинские концертные увертюры сыграют под открытым небом
 Просмотров: 81
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 1 Просмотров: 15786
"Солодку Дарусю" читать больно. Надо ставить отметку 18+. Вспоминаем украинскую литературу 2000-х
"Солодку Дарусю" читать больно. Надо ставить отметку 18+. Вспоминаем украинскую литературу 2000-х
10
 Просмотров: 630
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
27
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
5
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
5
Зеленский назвал Путина "слишком эмоциональным"
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Голосов: 142
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть