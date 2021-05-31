Новозеландский режиссер снял клип об Украине

Новозеландский режиссер Люк Хаксхем снял клип об Украине.
"Посвящается всем моим замечательным друзьям, а также ужасным стереотипам и ложным представлениям об этой прекрасной части мира", - написал режиссер в Facebook.
Съемки проходили совместно со студией Radioaktivefilm.
"Это фильм-пародия на то, как остальной мир изображает Украину. Даже мне промывали мозги голливудскими стереотипами, пока я не посетил Киев. Эта страна пережила столько потрясений, но это только сделало местных жителей сильнее и решительнее.
Для создания этого короткометражного фильма я не имел бюджета и никаких договоренностей. Только билет на самолет в Киев. Навсегда благодарен своим добрым друзьям из Киева ", - написал режиссер в Facebook.
Саундтреком стала песня угорского коллектива Omega - Gyöngyhajú lány.
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Люк Хаксхем снимал клип Motorhead и рекламу Mercedes, Lexus и Nissan.
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