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понедельник, 31 мая 2021 13:09

Новозеландский режиссер снял клип об Украине

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Новозеландский режиссер снял клип об Украине
Украинский актер и режиссер Алексей Доричевський снялся в клипе об Украине новозеландского режиссера Люка Хаксхема. Фото: Facebook

Новозеландский режиссер Люк Хаксхем снял клип об Украине.

"Посвящается всем моим замечательным друзьям, а также ужасным стереотипам и ложным представлениям об этой прекрасной части мира", - написал режиссер в Facebook.

Съемки проходили совместно со студией Radioaktivefilm.

"Это фильм-пародия на то, как остальной мир изображает Украину. Даже мне промывали мозги голливудскими стереотипами, пока я не посетил Киев. Эта страна пережила столько потрясений, но это только сделало местных жителей сильнее и решительнее.

Для создания этого короткометражного фильма я не имел бюджета и никаких договоренностей. Только билет на самолет в Киев. Навсегда благодарен своим добрым друзьям из Киева ", - написал режиссер в Facebook.

Саундтреком стала песня угорского коллектива Omega - Gyöngyhajú lány.

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Люк Хаксхем снимал клип Motorhead и рекламу Mercedes, Lexus и Nissan.

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