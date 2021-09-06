"Новая украинская культура родилась. Причем – в разных сферах" - Гундорова

Тамара Гундорова: "Великая литература рождается в сложные, переломные времена". Фото: Тарас Подолян

В независимой Украине родилась новая культура, получившая признание на Западе. Наше время в плане культурного возрождения можно сравнить с ренессансом, который пережила Украина в 1920-е годы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала ученая Тамара Гундорова.

"Контраст между началом 1990-х годов и нашим временем колоссальный, – говорит она. – Появилось много институтов. Родилось и созрело новое поколение. Участвуем в международных конкурсах, биеннале и побеждаем. Развивается кино, книгоиздательство. Есть первоклассные авторы. Есть не только переводы с иностранных языков, гранты и стипендии, но и молодая когорта переводчиков".

Украинские тексты тоже переводят на Западе и они находят там признание. Для Украины это важно – давать источники информации в печатном и электронном виде. "Поэтому новая культура родилась. Причем – в разных сферах", – отмечает ученая.

Писатель Антон Санченко замечал, что наше время когда-нибудь будут вспоминать как пору расцвета и возрождения украинской культуры, подобную эпохе 1920-х годов. Гундорова также разделяет это мнение.

"В 1920-е годы культурная жизнь была интенсивной. Творили знаковые фигуры – Микола Хвылёвый, Майк Йогансен, Павло Тычина, Микола Бажан, Микола Кулиш. Но была идеология – формирование пролетарской культуры. Это сдерживало развитие. Большая литература рождается в сложные, переломные времена. Тогда революция травмировала многих. Но был и прилив сил, новые возможности", – утверждает она.

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Сейчас также имеем бурные процессы, интересных писателей. Но чтобы быть на уровне, современная культура должна осмыслить опыт, в частности 1920-х годов, и пойти дальше, отмечает ученая.

"Современная литература, в отличие от тогдашней, имеет большой слой "литературы средней полки". Этот крепкий средний слой делает культуру направленной к каждому человеку. Это дает возможность читателю выбирать книги по своим вкусам. Формирует почву, из которой будут рождаться гениальные вещи", – заключает она.

Полное интервью с Тамарой Гундоровой читайте в журнале "Країна"

Роман Сергея Жадана "Ворошиловград" победил в конкурсе Книга года BBC за 2010 год. 2014-го в честь 10-й годовщины премии произведение назвали Книгой десятилетия. Кроме украинского, "Ворошиловград" издан на русском, польском, немецком, французском и других языках.