Новая любовь и воскрешение Жадана: чем удивит 3 сезон сериала "Крепостная"

Сериал "Крепостная" продолжили на 3 сезон. Фото: @kriposna_serial

3 сезон украинской костюмированной драмы "Крепостная" выйдет в 2021 году.

Подробностями делились актеры сериала на пресс-конференции на tochka.net.

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Актриса Ксения Мишина, которая играет жестокую помещицу Лидию Шефер, рассказала, что главная героиня Екатерина в новом сезоне встретит свою любовь.

"Мне кажется, Жадана убили для того, чтобы Катя встретила свою новую любовь. Но, тем не менее, я вижу, как зрители на это реагируют, как тепло они восприняли этого персонажа, поэтому я поддерживаю флешмоб #жаданживи и, надеюсь, что однажды их история продолжится", - сказала Мишина в ходе пресс-конференции.

Ранее шоураннер сериала Тала Пристаецкая раскрыла подробности 3 сезона. Она дала надежду поклонникам, что персонаж Андрея Жадана, который стал любимцем зрителей, выживет и появится в следующем сезоне.

Украинский сериал "Крепостная" завоевал популярность в Польше. Сериал стал хитом по количеству просмотров, при этом его аудитория в соседней стране продолжает расти невиданными темпами. Первым иностранным каналом, который купил права на показ "Крепостной", стал польский общественный вещатель TVP1. За первую неделю показа аудитория сериала составила 1,23 миллиона зрителей.