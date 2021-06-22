Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок — рассказываем о 10 событиях Книжкового арсенала

23 - 27 июня в Киеве состоится Х Международный фестиваль "Книжковий арсенал".

Предлагаем 10 самых интересных событий нынешнего мероприятия.

Среда, 23 Июня

19:00 - презентация книги "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте".

Рассказывает о президентке Литвы в 2009 - 2019 годах. Благодаря твердому характеру Грибаускайте неофициально известна как Стальная Магнолия. С 2014-го поддерживала нашу страну на международной арене и помогала вооружению украинской армии. Также высказывалась в поддержку европейской интеграции: "Никто не имеет права становиться на пути Украины в Европу. Потому что Украина всегда была в Европе и будет в ней ".

Автор книги Дайва Ульбинайте в 2012 - 2019-м была главным советником и руководительницей пресс-службы президентки. Презентация состоится при участии Дали Грибаускайте.

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Четверг, 24 Июня

13:30 - "Видавництво Жупанського" представляет украинский перевода романа "Веселка тяжіння" американского постмодерниста Томаса Пинчона.

Пять лет готовили украинское издание. Пинчон снискал славу одного из самых сложных и самых загадочных прозаиков, - говорит директор издательства Алексей Жупанский. - За всю жизнь еще не дал ни одного интервью, не приходит на вручение премий, скрывает личную информацию. Его фотографий существует меньше десяти. Озвучил самого себя в культовом мультсериале "Симпсоны" - гуляет с пакетом на голове, где нарисован знак вопроса.

Автор: Фото: Wikipedia Будущий писатель Томас Пинчон служил в Военно-морских силах США в 1955 - 1957

Творчество отмечено иронией, запутанной символикой и конспирологией. Над книгами не прекращают ломать копья. Стиль "Веселки тяжіння" имитировали даже те писатели, которые так и не дочитали. Героем романа является нацистская баллистическая ракета "Фау-2", вылетает на первых страницах и долетает до читателей в последнем абзаце.

Четверг, с 24 июня каждый вечер в 19:30

Музыкальная программа Любы Морозовой "Сім струн для дядька Михайла"

"Український Інститут и издательство "Музична Україна" презентовали сборник камерной музыки шестидесятников - фактически, первую антологию одного из самых ярких периодов украинской истории, - рассказывает музыковед Люба Морозова. - Пять партитур с ней музыканты отобрали для своих программ, разместив украинские произведения рядом с мировыми шедеврами новой музыки. В этом году исполнилось 150 лет Лесе Украинке, один из самых музыкальных поэтических циклов которой называется "Сім струн". Поскольку в программе начали собираться именно струнные инструменты, поняла, что мы перекликаемся с поэтессой. Арфа, бандура, рояль, скрипка, альт, виолончель контрабас - вместе тоже семь. Свой цикл Леся посвятила "дяді Михайлу", то есть Михайлу Петровичу Драгоманову, крупнейшему своему авторитету. Драгоманову в этом году 180, но рядом с юбилеем его племянницы эта дата звучит очень тихо. Чтобы подсветить ее и этот семейный связь, который интеллектуально и эмоционально подпитывал обоих, я назвала свою программу "Сім струн для дядька Михайла".

Ради выступления на Книжном Арсенале из Британии приехала крутейшая композитор и электронщица Соломия Мороз, из Польши вырвалась супер-флейтистка Инна Воробец, а из тех, кто на месте - тоже одни звезды: арфистка Ярослава Некляева, бандурист Владимир Войт, контрабасист Назарий Стець, скрипач Андрей Павлов, пианистка Валерия Шульга.

Четверг, 24 Июня

20:00, "Три черепахи". Кураторская программа Сергея Жадана "Вголос. Про себе"

Сергей Жадан познакомит украинцев с легендой беларуского рока Лявоном Вольским.

Название встречи отсылает к альбому группы "Незалежная Рэспубліка Мроя".

Образ черепах, китов и слонов в нем символизирует застывшее время в Беларуси.

"Калi раптам адчуеш камунальныя пахi

I жыцьцё цябе возьме ў пятлю.

Зразумееш тады, што тры чарапахi

Па ранейшаму цягнуць Зямлю", - пел Вольский в 2000.

Сейчас в Беларуси весьма популярным стали так называемые народные хоры, когда люди выходят на улицу или в магазин и поют "Магутны божа" - в начале 1990-х песню рассматривали как возможный гимн Беларуси, Лукашенко оставил советский, или классический белорусский сонгбук прежде всего песни Вольского.

Выступать на родине около 10 лет музыканту запрещено.

В репертуаре группы "Жадан і собаки" также украиноязычная версия песни Лявона.

- У нас уже забрали язык, культуру, историю, память, честь, - говорит Вольский. - Вынужденны бороться подпольно.

С 2010 года не было ни одного концерта дома, только за рубежом, в Литве, Украине.

Поэтому в дальнейшем продолжать писать в жанре, как я определил, альтернативной эстрады больше не было смысла. И мы превратились в партизан. Мы сейчас и выглядим как отряд повстанцев из леса.

Пятница, 25 июня

18:00 - Мастер-класс Сергея Saigon'а Лещенко, лауреата "Книги года ВВС-2020".

Писатель родился в Днепропетровской области. До 2015 года жил в селе. На Донбассе служил разведчиком. После демобилизации написал первую книгу - сборник автобиографических рассказов о войне "Грязь". "Юпак" - его дебютный роман, издал в 2020-м. "Юпак" - народное название мотоцикла "Иж Юпитер-5". Сельская жительница разочарована, что достался не ее мужу. Накладывает на транспортное средство проклятие. Действует на каждого, кто становится владельцем. Но местные мужчины все равно хотят владеть мотоциклом. Потому что это престиж, свидетельство успеха, шанс на любовь и лучшую жизнь, по сюжету.

- "Юпак" зацепил сильнее всего из нынешней литературы, - говорит член жюри "Книги года ВВС" Виталий Чепинога. - И совсем не потому, что написан преимущественно матом и суржиком. Я сам вырос в селе. Знаю, как запивать самогон водой из колонки по дороге в клуб. Тоже мечтал о мотоцикле. Это роман о неописанном поколении начала 1990-х. У каждого тогда были какие-то собственные драмы. Развал СССР, кооперативное движение, бандитизм, рэкет. Это поколение без каких-либо ориентиров и ценностей. Но каким-то чудом именно оно почти голыми руками защитило Украину в страшные первые месяцы войны с Россией. Это те люди, которые шли на войну в кроссовках и с родительскими ружьями.

Пятница, 25 Июня

20:00 - презентация поэтического сборника "Псалом авіації" Сергея Жадана.

Стихи были написаны в течение 2020-го.

"Изменение оптики так или иначе приводит к изменению письма. Вот об этом преимущественно и книга: о том, как нас формируют ландшафты, как деревья добавляют нам вертикали, а озера - глубины, как весенняя зелень учит нас оптимизму, а летние реки - щедрости. Нехитрые знания, помогают ценить каждый услышанный утром голос", - пишет автор.

Кроме этого, Сергей Жадан руководит собственной программой - "Вголос. Про себе", в рамках которой пройдут мероприятия:

23 июня, 20:00 - концерт украино-немецкой дружбы "Співочі кажани"

24 июня, 20:00 - "Три черепахи" - творческая встреча с легендой белорусского рока Лявоном Вольским.

26 июня, 20:00 - "ЛСД" Літературна Суботня Дискотека при участии Юрия Издрика, Григория Семенчука

27 июня, 20:00 - концерт группы "Жадан і собаки".

Суббота, 26 Июня

10:30 - Дискуссия "Критичне мислення на захисті відкритого суспільства: як протидіяти пропаганді?"

Участвуют писательница Оксана Забужко и исполнительные директора Международного фонда "Відродження" Александр Сушко и Евгений Быстрицкий. На видеосвязь также выйдет британский журналист, специалист по пропаганде Питер Померанцев.

Он - автор книг "Нічого правдивого й усе можливо: Сходження до сучасної Росії" и "Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності".

"Теперь имеем больше информации, чем когда-либо прежде, но вместе с ней мы получили не только ожидаемые преимущества ... Мы живем в мире взбесившихся массовых наговоров, где средства манипуляции плодятся и размножаются", - говорит исследователь.

Суббота, 26 Июня

12: 00 - презентация книги Софи Оксанен "Собачий майданчик".

Финская писательница выйдет на видеосвязь с гостями "Арсенала". В новом романе маневрирует между психологическим триллером и остросоциальной прозой. Раскрывает правду о бизнесе, построенном на донорстве яйцеклеток, международных "фабриках по изготовлению детей" и женском теле, которое становится в этом бизнесе товаром. Главные героини украинки Елена и Дарья.

В 2019-м Софи Оксанен приезжала на "Книжковий Арсенал". Носила украшение с портретом Леси Украинки.

Автор: Фото: Toni Härkönen Софи Оксанен награждена почетной медалью Общества Украицев в Финляндии за продвижение украинской культуры

- К сожалению, нет ее переводов на финский, - рассказывала. - Читала произведения Леси английском. Думаю, это общая характеристика Эстонии, Финляндии и Украины - у нас есть хотя бы одна важная писательница, сформировавшая национальную идентичность. В других странах такого автора либо нет, либо он не настолько влиятелен. Очень хорошо, что вы уважаете Лесю Украинку. Поняла это, когда увидела ее изображение на деньгах.

Воскресенье, 27 июня

12:00 - дискуссия "Донбас: усвідомлення війни в українській літературі".

Участвуют журналисты Денис Казанский и Марина Воротынцева - авторы документальной книги "Як Україна втрачала Донбас". В своем исследовании исследуют хронологию возникновения финансово-политических кланов, российской экспансии и истоки сепаратизма.

Станислав Асеев - журналист, работавший в оккупированном Донецке под псевдонимом Станислав Васин. В 2017 году попал в плен боевиков. В заключении провел 31 месяц. После освобождения опубликовал книгу "Світлий шлях: Історія одного концтабору", в которой описал свое пребывание в плену.





Воскресенье, 27 июня

16:30 - Встреча с французским историком Николя Вертом, автором книги "Голод у СССР. 1930-ті роки".

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Программа Х Книжкового арсенала состоит из 260 событий - концертов, лекций, дискуссий. Фестиваль можно посетить как вживую - в Мистецьком арсенале с 23 по 27 июня, так и онлайн. В 2019 году лондонская "International Publishing Industry Excellence Awards" признала Книжковий Арсенал лучшим литературным фестивалем года Фокусная тема Книжкового Арсенала 2021 "Оптимисты скептики".