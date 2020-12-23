Николас Кейдж расскажет историю мата

Николас Кейдж стал ведущим комедийного шоу на Netflix об истории мата. Рассказывать об их происхождении и влиянии. Фото: Instagram

Вышел трейлер комедийного шоу "История нецензурных слов" на Netflix. Ведущий - Николас Кейдж. Будет рассказывать историю происхождения и влияние на культуру бранных слов. Также будет брать интервью у ученых и комиков.



В трейлере кричит "Fuck" и говорит: "Брань. Это самое популярное табу, в то же время самое привлекательное. Но секреты ее силы до сих пор овеяны тайной".



Приглашенными звездами станут: Джим Джеффрис, Джоэл Ким Бустер, Дери Дэвис, Патти Харрисон, Лондон Хьюз, Зейнаб Джонсон, Ник Офферман, Сара Сильверман.



Снимут 6 серий. Получится 5 января 2021 на стриминговий платформе Netflix.

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Употреблять нецензурную лексику может быть полезно. Во время сильной боли употреблением мата можно повысить болевой порог. Это способствует уменьшению неприятных ощущений.