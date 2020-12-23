Николас Кейдж расскажет историю мата

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 306
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 126
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 13293
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 774
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2160
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
2
16
6
12
5
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Стали известны имена тренеров &quot;Голосу країни-11&quot;
Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"
Видео
Все видео
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 13293
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1260
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1917
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 828
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 00:45

Николас Кейдж расскажет историю мата

  Комментировать
Николас Кейдж расскажет историю мата
Николас Кейдж стал ведущим комедийного шоу на Netflix об истории мата. Рассказывать об их происхождении и влиянии. Фото: Instagram

Вышел трейлер комедийного шоу "История нецензурных слов" на Netflix. Ведущий - Николас Кейдж. Будет рассказывать историю происхождения и влияние на культуру бранных слов. Также будет брать интервью у ученых и комиков.

В трейлере кричит "Fuck" и говорит: "Брань. Это самое популярное табу, в то же время самое привлекательное. Но секреты ее силы до сих пор овеяны тайной".

Приглашенными звездами станут: Джим Джеффрис, Джоэл Ким Бустер, Дери Дэвис, Патти Харрисон, Лондон Хьюз, Зейнаб Джонсон, Ник Офферман, Сара Сильверман.

Снимут 6 серий. Получится 5 января 2021 на стриминговий платформе Netflix.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николас Кейдж сыграет самого себя

Употреблять нецензурную лексику может быть полезно. Во время сильной боли употреблением мата можно повысить болевой порог. Это способствует уменьшению неприятных ощущений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Николас Кейдж расскажет историю мата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 23247
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 13293
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10710
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 9702
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8478
Культура
Определили формат проведения "Книжного арсенала"
Определили формат проведения "Книжного арсенала" Просмотров: 63
Презентовали песню на стихи Юрия Издрика
Презентовали песню на стихи Юрия Издрика Просмотров: 63
Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение
Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение
 Просмотров: 387
"Пилоты" сняли клип продолжительностью 178 дней
"Пилоты" сняли клип продолжительностью 178 дней Просмотров: 153
Объявили шорт-лист Шевченковской премии
Объявили шорт-лист Шевченковской премии Просмотров: 63
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
Голосов: 442
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть