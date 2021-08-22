Невероятное зрелище: на съемках голливудского фильма сбросили поезд со скалы

 
Ексклюзивы
1/5
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 333
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 153
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 342
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 207
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 333
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 324
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 5103
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 918
Фото
Все фото
18
8
10
28
6
Определились обладатели первых мест &quot;Черноморских игр&quot; 2021
Определились обладатели первых мест "Черноморских игр" 2021
Перекрытый &quot;Борисполь&quot; и личный Boeing: Макс Барских презентовал клип-мюзикл
Перекрытый "Борисполь" и личный Boeing: Макс Барских презентовал клип-мюзикл
Объявили финалистов фестиваля &quot;Черноморские Игры&quot; 2021
Объявили финалистов фестиваля "Черноморские Игры" 2021
Международный фестиваль фольклора начался зрелищным парадом
Международный фестиваль фольклора начался зрелищным парадом
Прямо в бассейн: концерт &quot;Бумбокс&quot; закончился прыжком Хлывнюка в воду
Прямо в бассейн: концерт "Бумбокс" закончился прыжком Хлывнюка в воду
Видео
Все видео
Одесский кинофестиваль объявил победителей
Одесский кинофестиваль объявил победителей
Слава Вакарчук понял, чего хочет публика, и клепает это конвейером. Вспоминаем украинскую музыку 2000-х
Слава Вакарчук понял, чего хочет публика, и клепает это конвейером. Вспоминаем украинскую музыку 2000-х
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста
Голосовать за независимость людей подтолкнул фильм о Голодоморе. Вспоминаем украинское кино 1990-х
Голосовать за независимость людей подтолкнул фильм о Голодоморе. Вспоминаем украинское кино 1990-х
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 792
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 207
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 468
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1719
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 783
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 333
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
понедельник, 23 августа 2021 00:25

Невероятное зрелище: на съемках голливудского фильма сбросили поезд со скалы

  Комментировать
Невероятное зрелище: на съемках голливудского фильма сбросили поезд со скалы
Все это время за поездом направлялся вертолет. Фото: скриншот с видео

Во время съемок одной из сцен седьмой части фильма "Миссия невыполнима" в английском графстве Дербишире пустили поезд со скалы.

Так, съемки проходили накануне. На фото и видео, опубликованном пользователями соцсетей, видно как локомотив с одним вагоном едет на большой скорости к обрыву, после чего падает в ущелье и разбивается о землю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VillagerJim (@villagerjim)

Все это время за поездом следовал вертолет. Сообщается, что звезда франшизы, актер Том Круз, также присутствовал на месте "крушения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мужские слезы" Клинта Иствуда: вышел трейлер нового фильма голливудского ветерана

Бойня на ножах произошла на съемках украинского сериала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невероятное зрелище: на съемках голливудского фильма сбросили поезд со скалы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 23662
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 9657
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
16
 Просмотров: 5103
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 4680
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3483
Культура
Задолго до Революции Достоинства и боевых действий на Донбассе в песнях "Океану Ельзи" звучала тема войны. Вспоминаем украинскую музыку 2010-х
Задолго до Революции Достоинства и боевых действий на Донбассе в песнях "Океану Ельзи" звучала тема войны. Вспоминаем украинскую музыку 2010-х
 Просмотров: 27
Одесский кинофестиваль объявил победителей
Одесский кинофестиваль объявил победителей
 Просмотров: 63
Итальянского художника вдохновляет русская мафия
Итальянского художника вдохновляет русская мафия
6
 Просмотров: 414
Определились обладатели первых мест "Черноморских игр" 2021
Определились обладатели первых мест "Черноморских игр" 2021
18
 Просмотров: 306
Ко Дню Независимости Тина Кароль выпустила альбом дуэтов
Ко Дню Независимости Тина Кароль выпустила альбом дуэтов Просмотров: 126
Больше всего комментируют
23
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
6
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
5
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
2
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
Голосов: 158
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть