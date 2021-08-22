Невероятное зрелище: на съемках голливудского фильма сбросили поезд со скалы

Все это время за поездом направлялся вертолет. Фото: скриншот с видео

Во время съемок одной из сцен седьмой части фильма "Миссия невыполнима" в английском графстве Дербишире пустили поезд со скалы.

Так, съемки проходили накануне. На фото и видео, опубликованном пользователями соцсетей, видно как локомотив с одним вагоном едет на большой скорости к обрыву, после чего падает в ущелье и разбивается о землю.

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Все это время за поездом следовал вертолет. Сообщается, что звезда франшизы, актер Том Круз, также присутствовал на месте "крушения".

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Бойня на ножах произошла на съемках украинского сериала.