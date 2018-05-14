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Нетта, твой трофей сломался: курьезные случаи на Евровидении

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Победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай, представлявшая Израиль, сломала главную награду песенного конкурса - хрустальный микрофон.

Инцидент произошел сразу после того, как победитель Евровидения 2017 португалец Сальвадор Собрал вручил ей трофей.

Об этом сообщили во время пресс-конференции певицы, которую она дала после выступления на бис.

Супервайзер конкурса Йон Ула Санд вручил Натте новую статуэтку.

"Я слышал, что твой трофей сломался, поэтому я принес тебе еще один", - сказал Санд и поздравил певицу с победой.

Похожий случай произошел на Евровидении-2009 в Москве.

Во время награждения победитель Александр Рыбак так сильно сжал статуэтку, что отломил ножку "Хрустального микрофона". Впоследствии Рыбаку еще раз вручили главный приз конкурса. Шведский скульптор Кьель Энгманом изготовил копию приза. Впервые за 55-летнюю историю международного конкурса его победитель получил две награды за одну победу.

Gazeta.ua предлагает курьезные случаи Евровидения прошлых лет.

В 2012 году на церемонии открытия Евровидения в Баку начало красной дорожки задержалось больше чем на час. Рабочие не успели положить ковровую дорожку. Когда работа была завершена и первые участники начали выходить на сцену Евровидения - оказалось, что их никто не объявляет.

Автор: YouTube
  Даниель Диггес на Евровиденьи
Даниель Диггес на Евровиденьи

В 2010 году конкурсанту из Испании Даниэлю Дигес пришлось исполнить песню дважды. Во время его первого выступления на сцену выбежал мужчина, который стал подпевать и подтанцовывать музыканту. Нарушителем оказался Джимми Джамп из Каталонии. О своем намерении похулиганить на Евровидении он предупреждал за пару недель, но организаторы не восприняли его угрозу всерьез.

Автор: YouTube
  Израильская травести-дива Дана Интернешнл на Евровидении 1998
Израильская травести-дива Дана Интернешнл на Евровидении 1998

В 2008 году одним из кандидатов на поездку на Евровидение от Ирландии стал кукольный индюк по имени Дастин. Куклу придумали в 1990 году, она участвует в телевизионных программах и популярна в Ирландии. На Евровидение индюк собирался отправиться с композицией под названием Douze Points.

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На конкурсе 2004 года, который проходил в турецком Стамбуле, украинская певица Руслана с балетом проломила сцену из сверхпрочного стекла. Пришлось на несколько часов остановить репетицию и отремонтировать танцпол со встроенными экранами.

Автор: Новое Время
  Руслана на Евровидении 2004
Руслана на Евровидении 2004

В 1999 в Иерусалиме победительница предыдущего конкурса, Дана Интернешнл, сорвала церемонию награждения шведки Шарлотты Нильсон. Дана на очень высоких шпильках, поднимаясь на сцену, споткнулась и упала. Ей вызвали медицинскую помощь.

Во время финала 1985 года в шведском Гетеборге с финки Лилль Линдфорс на сцене упала юбка. Впоследствии в интервью она призналась, что конфуз подготовили заранее. После этого Европейский вещательный союз ввел правило конкурса, запрещающее устраивать незапланированные сюрпризы.

В 1967 году на Евровидении в Вене ведущая объявила Великобританию победительницей до того, как были подсчитаны голоса всех членов жюри. По завершении подсчета результат не изменился.

12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. По итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов. 271 балл от жюри и 258 от зрителей.

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