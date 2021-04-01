Netflix снимет продолжение фильма "Достать ножи"

Дэниел Крейг вернулся к роли детектива Бенуа Бланка. Фото: кадр из фильма "Достать ножи"

Развлекательный гигант Netflix выложил $450 млн за право выпустить еще 2 части хитовой детективной комедии "Достать ножи" - Knives Out - с участием британского актера Дэниела Крейга.

Сам актер, сыгравший частного детектива Бенуа Бланка, вернулся к работе, сообщает Variety.

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Крейг, который прощается с ролью агента 007, наверное, будет иметь высокие запросы в плане гонорара, предполагает издание. За сиквел "Не время умирать" Крейг заработал примерно $20 млн.

Первый фильм "Достать ножи" оказался крайне успешным. С бюджетом в $40 млн собрал более $300 млн. Продолжение будет вращаться вокруг нового дела героя Крейга.