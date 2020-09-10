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четверг, 10 сентября 2020 17:17

Netflix разрабатывает украинский интерфейс

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Netflix разрабатывает украинский интерфейс
В Netflix появится украинский интерфейс. Фото: pixabay.com

Развлекательный сервис Netflix ведет работу над локализацией сервиса для украинских пользователей.

Процесс займет до года. Точную дату запуска украиноязычного интерфейса компания пока не готова называть, сообщает НВ.

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Кроме того, с конца прошлого года Netflix активно работает над добавлением украинских субтитров к фильмам и сериалам, которые выходят на платформе. В частности, украинские субтитры у сериалов "Карточный домик", "Викинги", "Южный парк", филльмам "Веном", "Диктатор".

Netflix открыл бесплатный доступ к некоторым фильмам и сериалам. Возможность просмотра без платы и регистрации получили около 200 стран, где работает стриминговый сервис.

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