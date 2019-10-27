Netflix покажет теплую рождественскую историю

Netflix представил трейлер романтической комедии "Пусть снежит" Фото: movieweb.com

Американский стриминговий сервис Netflix представил трейлер романтической комедии "Пусть снежит" режиссера Люка Снеллина.

Видео обнародовали на YouTube-канале.

В основе - одноименная книга Джона Грина, Лорен Миракл и Морин Джонсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе

По сюжету, девушке по имени Юбилей не повезло - накануне Рождества ее родители попали в тюрьму за драку. Она вынуждена в крупнейшую за 50 лет снежную бурю ехать поездом к бабушке. Но поезд застревает у какого-то города. Убегая от надоедливых девушек-болельщиц, Юбилей отправляется к милому незнакомцу Стюарту. Парень предложил провести Рождество с его семьей. Тобин вместе с друзьями Герцогом и Джи Пи отправляется в ту же ночь в кафе, где собрались те же болельщицы из поезда. И им надо добраться туда первыми по той же метели. Эдди - девушка Джеба, который ехал в поезде вместе с Юбилей. Она нечаянно изменила ему, и он не пришел мириться. Теперь у Эдди кризис - ее ничего не радует, ничего не хочется. И на Рождество у нее так много дел - забрать декоративного поросенка для подруги из магазина, справиться с толпой в "Старбакс" и наконец разобраться, что же с ней самой не так.

Роли исполнили Кирнан Шипка, Джейкоб Баталон, Шамейк Мур и Джоан Кьюсак.

Мировую премьеру запланировано на 8 ноября 2019 года.

Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер сериала "Дьявол по соседству" о американском гражданине родом из Украины.