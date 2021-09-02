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четверг, 02 сентября 2021 20:23

"Нельзя всю культуру сводить к популярной. Это нежелание слушать интеллектуалов" - Гундорова

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&quot;Нельзя всю культуру сводить к популярной. Это нежелание слушать интеллектуалов&quot; - Гундорова

После Майдана возникли новейшие институты, призванные достойно представить Украину в мире. Однако их деятельность натыкается на противодействие власти, не осознающей важности гуманитарного развития страны.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала ученого Тамара Гундорова.

"У власти свое понимание гуманитарной политики, – говорит она. – Я положительно воспринимаю развитие массовой и популярной культуры, из которой вышел президент. Это часть национальной идентичности. Но нельзя всю культуру сводить к популярной. Это недоверие и нежелание слушать украинских интеллектуалов или сознательное пренебрежение их мнением".

После Майдана возникли институты нового типа – Институт национальной памяти, Украинский культурный фонд, Институт книги. Их задача – сделать Украину открытой для мира, рассказывает ученая.

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"Они призваны поддерживать инновационные проекты, расширять понятие "культура", укреплять национальную идею в различных сферах. Власть давит на эти институты, продвигая своих людей на руководящие должности. Это угрожающие вещи", – отмечает она.

Есть и позитив. Например, форум "Украина 30", созданный по инициативе президента для актуализации важных вопросов. Среди тем – инфраструктурные планы, вопросы здоровья нации, децентрализация, судебная реформа, указывает Гундорова.

"К обсуждению гуманитарных вопросов привлекли менеджеров, общественных деятелей, философов. Главное, чтобы их наработки использовали. Все начинается сверху – руководство не осознает роли гуманитарной сферы. Чтобы быть заметной в мире страной со своим голосом, а не оставаться сырьевым придатком передовых государств, Украине нужна высокоразвитая наука", – заключает она.

Полное интервью с Тамарой Гундоровой читайте в журнале "Країна"

8 февраля состоялось первое собрание форума "Украина 30". Президент Владимир Зеленский охарактеризовал его как "старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов".

Проведение еженедельных форумов было приурочено к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

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