Не время умирать: опубликовали тизер новой бондианы

Джеймса Бонда в новом фильме сыграет Дэниел Крейг. Фото: скриншот с видео

В сети показали первый тизер 25-го фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде - "Не время умирать".

4 декабря был опубликован на канале KinoCheck International.

По сюжету ленты, Джеймс Бонд, которого в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг, покинул активную службу и наслаждается беззаботной жизнью на Ямайке. Номер агента 007 передали новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч.

Спокойствие бывшего агента недолог: его старый друг Феликс Лейтер с ЦРУ появляется с просьбой о помощи. Миссия спасения похищенного ученого оказалась намного коварнее, чем ожидалось и вывела Бонда на след таинственного злодея, вооруженного новой опасной технологии. В новой части бондианы роль злодея сыграет звезда "богемный рапсодии" Рами Малек.

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В новом боевике "Джеймс Бонд: Не время умирать" снялись также Лея Сейду, Хелена Бонхем Картер, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис.

Анонсируют выход ленты на широкий экран 8 апреля 2020.

Британская актриса Лашана Линч сыграет нового агента 007 в 25-м фильме о суперагенте Джеймсе Бонде. Такое решение приняли благодаря вмешательству феминистской телесценаристки Фиби Уоллер-Бридж