Названа дата съемок фильма о мастере-джедае Оби-Ване Кеноби

Съемки спин-оффа фантастической эпопеи "Звездные Войны" о мастер-джедая Оби-Вана Кеноби пройдут в Лондоне в апреле будущего года.

Премьера состоится уже в 2020-м. Об этом сообщает Omega Underground.

Подробности сюжета пока не разголошують. Также не известно, будет играть главную роль шотладець Юэн МакГрегор. Он воплотил молодого Кеноби в "Звездных войнах".

В начале года актер, отвечая на вопрос фанатов, сказал, что охотно сыграл бы Кеноби снова.

Автор: Скрин из twitter

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Журнал Esquire составил рейтинг фильмов космической киносаги "Звездные войны". Лучшим, по мнению издания, стал 5-й эпизод фильма - "Империя наносит ответный удар". Лента вышла 1980 года. Ее зрежесирував американец Ирвин Кершнер.