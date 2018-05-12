Названа дата съемок фильма о мастере-джедае Оби-Ване Кеноби

Съемки спин-оффа фантастической эпопеи "Звездные Войны" о мастер-джедая Оби-Вана Кеноби пройдут в Лондоне в апреле будущего года.
Премьера состоится уже в 2020-м. Об этом сообщает Omega Underground.
Подробности сюжета пока не разголошують. Также не известно, будет играть главную роль шотладець Юэн МакГрегор. Он воплотил молодого Кеноби в "Звездных войнах".
В начале года актер, отвечая на вопрос фанатов, сказал, что охотно сыграл бы Кеноби снова.
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Журнал Esquire составил рейтинг фильмов космической киносаги "Звездные войны".
Лучшим, по мнению издания, стал 5-й эпизод фильма - "Империя наносит ответный удар". Лента вышла 1980 года. Ее зрежесирував американец Ирвин Кершнер.
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