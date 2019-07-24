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среда, 24 июля 2019 12:17

Назвали сумму, которую собрали украинские фильмы

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  Украинское кино собирает миллионы в прокате. Фото: Telekritika
Украинское кино собирает миллионы в прокате. Фото: Telekritika

Украинские фильмы в прокате 2019 года собрали более 50 млн грн.

"По состоянию на 5 июля 2019 года украинские фильмы, которые вышли в прокат в 2019 году собрали 50 373 698 грн, а также 3 фильмы, вышедшие в прокат в конце 2018 года и продолжили показы в 2019 году собрали 64 332 214 грн", - сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, пишет unn.com.ua.

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На 1 апреля 2019 года Госкино направило 10811,1 тыс. грн на производство и распространение фильмов по программе "Государственная поддержка кинематографии".

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