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четверг, 23 мая 2019 12:58

Назвали самую красивую украинскую книгу 2019
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В день открытия Книжного Арсенала стал известен победитель конкурса на лучший книжный дизайн.

В этом году гран-при конкурса получило издание MARIA by Lesia Maruschak (RED ZET, художественное воплощение: Илья Жекалов, Lesia Maruschak). Эта же книга победила в категории Эксперимент.

Автор: Читомо
 

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Победитель в категории Визуальная книга - From Dusk Till Dawn (Родовід, дизайнер и редактор издания Саша Быченко).

Автор: Читомо
 

Победитель в категории Утилитарная книга - Крымскотатарская кухня (Їzhak, художественное воплощение Елена Старанчук).

Автор: Читомо
 
Автор: Читомо
 

Победитель в категории Детская книга - Абобаль-ябобаль (Талант, художественное воплощение: Лия Достлева, Кузько Кузякин, Закентий Горобйов).

Автор: Читомо
 
Автор: Читомо
 

Победитель в категории Текстовая книга получило издание серия Антология украинской кинокритики. Издательство Национальный Центр Александра Довженко, дизайн, верстка - Надя Кельм; концепция обложки, верстки, архитектоники - Надя Кельм совместно с креативным директором Ольгой Жук; научное упорядочение - Станислав Мензелевский, Александр Телюк.

Автор: Читомо
 
Автор: Читомо
 

Специальную награду жюри среди книг с культурологическими исследованиями получило издание ВУФКУ. Lost&Found. Издательство: Национальный Центр Александра Довженко. Дизайн, верстка - Алена Соломадина; концепция издания, исследования и подбор визуального материала - коллективная работа дизайнера вместе с креативным директором Ольга Жук и кураторами/составителями Анной Онуфриенко, Станиславом Мензелевским и Александром Телюком.

Автор: Читомо
 

Победители конкурса будут экспонированы в рамках коллекции Самые красивые книги мира, которая презентуется на Лейпцигской и Франкфуртской книжных ярмарках и примут участие в конкурсе Фонда Buchkunst среди книг с лучшим дизайном со всего мира.

Всего на конкурс на лучший книжный дизайн поступило 150 книг. К участию в конкурсе украинские издательства подавали книги, которые были напечатаны в период с мая 2018 года по апрель 2019.

IX международный фестиваль Книжный Арсенал продлится с 22 по 26 мая. В течение пяти дней фестиваля состоится около 500 литературных и художественных событий, книжных презентаций, поэтических и театральных перформансов, музыкальных концертов. 150 украинских издательств представят книжные новинки украинских и иностранных авторов.

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23
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