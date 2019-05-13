Назвали лучший сериал 2019-го

Британская академия кино и телевизионных искусств назвала победителей ежегодной премии Bafta TV Awards. Лучшим сериалом 2019-го стал "Убивая Еву".
Джоди Кормер, которая сыграла в нем одну из ведущих ролей, победила в номинации "Лучшая женская роль первого плана". Об этом говорится на официальном сайте премии.
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Лучший драматический сериал
"Убивая Еву"
"Телохранитель"
"Спаси меня"
"Информатор"
Лучший мини-сериал
"Патрик Мелроуз"
"Очень английский скандал"
"Кире"
"Миссис Уилсон"
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