Назвали лучший сериал 2019-го

Лучший сериал 2019 - "Убивая Еву". Фото: из открытых источников

Британская академия кино и телевизионных искусств назвала победителей ежегодной премии Bafta TV Awards. Лучшим сериалом 2019-го стал "Убивая Еву".

Джоди Кормер, которая сыграла в нем одну из ведущих ролей, победила в номинации "Лучшая женская роль первого плана". Об этом говорится на официальном сайте премии.

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Лучший драматический сериал

"Убивая Еву"

"Телохранитель"

"Спаси меня"

"Информатор"

Лучший мини-сериал

"Патрик Мелроуз"

"Очень английский скандал"

"Кире"

"Миссис Уилсон"

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