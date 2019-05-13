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понедельник, 13 мая 2019 09:32

Назвали лучший сериал 2019

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Назвали лучший сериал 2019
Лучший сериал 2019 - "Убивая Еву". Фото: из открытых источников

Британская академия кино и телевизионных искусств назвала победителей ежегодной премии Bafta TV Awards. Лучшим сериалом 2019 года стал "Убивая Еву".

Джоди Кормер, которая сыграла в нем одну из ведущих ролей, победила в номинации "Лучшая женская роль первого плана". Об этом говорится на официальном сайте премии.

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Лучший драматический сериал

"Убивая Еву"

"Телохранитель"

"Спаси меня"

"Информатор"

Лучший мини-сериал

"Патрик Мелроуз"

"Очень английский скандал"

"Кире"

"Миссис Уилсон"

Украинский фильм "Домой" попал в конкурсную программу "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля. Пройдет с 14 по 25 мая на юге Франции.

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