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суббота, 22 декабря 2018 15:00

Назвали лучшие украинские детские, подростковые и семейные книги 2018 года.

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Назвали лучшие украинские детские, подростковые и семейные книги 2018 года.
По результатам читательского голосования лучшей детской книгой 2018 года назвали "Зуб" - автор и иллюстратор Надьожна

Эксперты проекта поддержки детского чтения "BaraBooka. Пространство украинской детской книги" назвали лучшие украинские детские, подростковые и семейные книги 2018.

Победу одержали книги в двенадцати номинациях, среди которых дебют автора, иллюстратора и издательства, а также иллюстраторы года, познавательная, подростковая, семейная книги. По результатам читательского голосования победила книга "Зуб" (автор и иллюстратор Надежна (Надежда Кушнир), "Книгаренька").

" В этом году у нас очень яркой и разнообразной была познавательная литература для детей, - рассказывает главный редактор "Пространства украинской детской книги БараБука" Анна Третьяк. - Отдельно можно выделить такой тренд как жизнеописания выдающихся людей. В номинации "Познавательная книга" победил "Уильям Шекспир" Валентины Вздульськой. Дети обычно слабо ориентируются в истории, не понимают, как жили люди много лет назад. Это поколение надо погружать в ту атмосферу. Валентина с этим справилась. Также мы отметили "Это сделала она" как "Социальный проект года". В двухтомнике 100 фигур, украинок или женщин с украинскими корнями, которые достигли успехов в различных сферах - археологии, медицине, космонавтике, спорте, - - Еще один познавательное издание стало победителем в номинации "Семейная книга года". Это кулинарное издание для детей "Ням! Готовят дети" Маши Сердюк. Там 25 пошаговых рецептов различных блюд с фотографиями. В этом году еще один тренд - феминистская литература- книги для девочек и о девочках. Это мировой тренд, родители не хотят читать своим детям обычные сказки, в которых девочка всегда слабая, ее надо защищать. А рассказывать истории о реальных крутых героинях. Таковы переводное издание "Сказки на ночь для девочек-бунтарок" и "Сила девочек" Екатерины Бабкиной и Марка Ливина про украинских женщин".

Победители 2018

"Иллюстраторы года": Романа Романишин и Андрей Лесив за познавательную книгу "Я так вижу" ( "КХ").

"Поэтическая книга года": "Раз овечка, два овечка" Галины Крук, иллюстрации Ольги Барабах ("Виват").

"Первая книга малыша": виммельбух "Новогодние каникулы" Инны Рыжей ( "Каламар"). "Познавательная книга года": "Уильям Шекспир" Валентины Вздульськой, ил. Мария Мороз ( "ИПИО").

"Семейная книга года": "Ням! Готовят дети" Маши Сердюк, Юлии Ниедры, Мари Кинович ("Братское ").

"Иллюстрированная книга года": "Сова, которая хотела стать жаворонком", текст: Галина Вдовиченко, иллюстрации: Кристина Лукащук ( "Черные овцы").

"Подростковая книга года": "Знает только Мару" Елены Рыжко (ИЦ "Академия").

"Подростковое фэнтези года": "Дитя песиголовцев" Владимира Аренев, ил. Александра Продана (ИД "Киево-Могилянская академия" / "АССА")

"Социальный проект года": "Это сделала она" / "Это тоже сделала она" (издательство "Издательство").

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"Детской книгой года ВВС" назвали роман "Мері" Саши Дерманского. Вышел в издательстве "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

"В семье Ковальчуков старший сын, 10-летний Андрей, не разговаривает, — рассказывает Дерманский. — Врачи не могут найти причину. На обследования нужны средства, которых у героев нет. Супруги ссорятся и думают о разводе. Отец парня работает жокеем на ипподроме. Чтобы заработать, хочет выиграть кубок на соревнованиях. А жокей из него такой себе. Мэри — это его кобыла, подарок английской федерации конного спорта. Оказывается, что на гонках ему нужно соревноваться с самим нечистым, конем по имени Вихрь. И от этого зависит судьба семьи".

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