Назвали лучшие фильмы десятилетия

indiewire.comСкарлетт Йоханссон сыграла пришельца в фильме "Побудь в моей шкуре". indiewire.com

Американский сайт о кино Indiewire объявил свою версию списка 100 лучших фильмов, вышедших с 2010-го. Отмечают, что после 2010 года киноиндустрия заметно изменилась и начала захватывать все большее поле тем. Предлагаем ознакомиться с десяткой лидеров.

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1. "Лунный свет", реж. Барри Дженкинс.

Темнокожий мальчик живет в гетто в Майами. Он взрослеет, уже сложнее скрывать, что гей.

2. "Побудь в моей шкуре", реж. Джонатан Глейзер.

Каждую ночь по трассе Эдинбург-Глазго ездит автомобиль, подбирает мужчин-автостопщиков. За рулем пришелец, что принял вид привлекательной женщины.

3. "Копия верна", реж. Аббас Киаростами.

Британский писатель приезжает на конференцию в Италии, где знакомится с женщиной. Та делает вид, что англичанин ее муж. Вскоре эта игра становится опасной.

4. "Акт убийства", реж. Джошуа Оппенхаймер.

Документалка, рассказывает о событиях индонезийского военного переворота 1965 года. Садисты убили более миллиона возможных коммунистов. Эти убийства остались безнаказанными, а виновные до сих пор являются влиятельными людьми, которые могут рассчитывать на поддержку коррумпированных политиков.

5. "Внутри Льюин Дэвиса", реж. братья Коэны.

Льюин Дэвис - талантливый, но бедный блюзовый музыкант. Он остался без единственного друга, потому что тот покончил с собой. Перебивается дешевыми выступлениями в кабаках.

6. "Корпорация Святые моторы", реж. Леос Каракс.

Удивительное существо перемещается из жизни в жизнь. Приобретает форму то мужчины, то женщины, то юноши, то умирающего старика. Он может оказаться нищим или сказочным богачом, плутом или достойным семьянином.

7. "Кэрол", реж. Тодд Хейнс.

Юная Тереза ​​встречает роскошную взрослую женщину Кэрол. Они оказались вдвоем в атмосфере рождественского Ньо-Йорка.

8. "Мастер", реж. Пол Томас Андерсон.

Демобилизованный моряк не может найти себя в современной Америке. Он знакомится с харизматичным создателем религиозного культа.

9. "Безумный Макс: Дорога ярости", реж. Джордж Миллер.

В мире будущего все принадлежит тем, кто имеет воду. Бешеный воин Макс скитается пустынями, не желая подчиняться водяным олигархам.

10. "Леди Берд", реж. Грета Гервиг.

Кристина учится в старшей школе и мечтает поступить в Нью-Йоркский университет. Она делает все, чтобы быть особенной - красит волосы в странный красный цвет, придумывает имя Леди Берд и просит ее так называть.

Американская актриса Грета Гервиг дебютировала в режиссуре фильмом "Леди Берд" или "Леди Птица" 2017 года. Ее 2-й фильм выйдет 25 декабря в этом году. Картина "Маленькие женщины" - экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт. Главные роли сыграли Мерил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и Тимоти Шаламе.