Назвали лучшие фильмы десятилетия

Американский сайт о кино Indiewire объявил свою версию списка 100 лучших фильмов, вышедших с 2010-го. Отмечают, что после 2010 года киноиндустрия заметно изменилась и начала захватывать все большее поле тем. Предлагаем ознакомиться с десяткой лидеров.
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1. "Лунный свет", реж. Барри Дженкинс.
Темнокожий мальчик живет в гетто в Майами. Он взрослеет, уже сложнее скрывать, что гей.
2. "Побудь в моей шкуре", реж. Джонатан Глейзер.
Каждую ночь по трассе Эдинбург-Глазго ездит автомобиль, подбирает мужчин-автостопщиков. За рулем пришелец, что принял вид привлекательной женщины.
3. "Копия верна", реж. Аббас Киаростами.
Британский писатель приезжает на конференцию в Италии, где знакомится с женщиной. Та делает вид, что англичанин ее муж. Вскоре эта игра становится опасной.
4. "Акт убийства", реж. Джошуа Оппенхаймер.
Документалка, рассказывает о событиях индонезийского военного переворота 1965 года. Садисты убили более миллиона возможных коммунистов. Эти убийства остались безнаказанными, а виновные до сих пор являются влиятельными людьми, которые могут рассчитывать на поддержку коррумпированных политиков.
5. "Внутри Льюин Дэвиса", реж. братья Коэны.
Льюин Дэвис - талантливый, но бедный блюзовый музыкант. Он остался без единственного друга, потому что тот покончил с собой. Перебивается дешевыми выступлениями в кабаках.
6. "Корпорация Святые моторы", реж. Леос Каракс.
Удивительное существо перемещается из жизни в жизнь. Приобретает форму то мужчины, то женщины, то юноши, то умирающего старика. Он может оказаться нищим или сказочным богачом, плутом или достойным семьянином.
7. "Кэрол", реж. Тодд Хейнс.
Юная Тереза встречает роскошную взрослую женщину Кэрол. Они оказались вдвоем в атмосфере рождественского Ньо-Йорка.
8. "Мастер", реж. Пол Томас Андерсон.
Демобилизованный моряк не может найти себя в современной Америке. Он знакомится с харизматичным создателем религиозного культа.
9. "Безумный Макс: Дорога ярости", реж. Джордж Миллер.
В мире будущего все принадлежит тем, кто имеет воду. Бешеный воин Макс скитается пустынями, не желая подчиняться водяным олигархам.
10. "Леди Берд", реж. Грета Гервиг.
Кристина учится в старшей школе и мечтает поступить в Нью-Йоркский университет. Она делает все, чтобы быть особенной - красит волосы в странный красный цвет, придумывает имя Леди Берд и просит ее так называть.
Американская актриса Грета Гервиг дебютировала в режиссуре фильмом "Леди Берд" или "Леди Птица" 2017 года. Ее 2-й фильм выйдет 25 декабря в этом году. Картина "Маленькие женщины" - экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт. Главные роли сыграли Мерил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и Тимоти Шаламе.
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