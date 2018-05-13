Назвали город, в котором пройдет Евровидение-2019

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля городе Иерусалиме. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения-2018

"Нетта, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!", - написал премьер-министр.

Песня Нетты Барзилай от Израиля TOY ("Игрушка") покорила зрителей Евровидения 2018. А на официальной YouTube-страничке конкурса официальный клип на песню TOY уже собрал около 26 млн просмотров – это рекорд конкурса в этом году. Посыл ее песни задорный и простой – "Я не твоя игрушка, глупый мальчик".

Израильская певица Нетта одержала победу в песенном конкурсе Евровидение-2018, который состоялся в Лиссабоне. Израильтянка Нетта, исполнившая песню Toy, заняла первое место, набрав 529 баллов. В свою очередь украинский певец MELOVIN занял 17 место в финале песенного конкурса Евровидение-2018. В сумме MELOVIN получил 130 баллов. Профессиональное жюри отдало певцу всего 11 баллов.