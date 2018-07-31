Натали Портман сыграет две роли в одном фильме

Портман готовится снять свой второй фильм. Фото: W Magazine

Американская актриса Натали Портман планирует сыграть две главные роли в своем фильме.

Портман экранизирует биографию сестер-близняшек Эстер и Полин Фридман, известных под именами Энн Лендерс и Дорогая Эбби. Эти псевдонимы они придумали для авторских колонок в газете Chicago Sun-Times, сообщает Collider.

Сестры родились в штате Айова в 1918 году. Они взрослели вместе: участвовали в создании школьной газеты; вышли замуж в один день. Но когда Эстер стала колумнисткой в ​​Chicago Sun-Times, взяв псевдоним Энн Лендерс, Полин решила создать собственную колонку под псевдонимом Дорогая Эбби. Так сестры стали конкурентками. Их соперничество продолжалось несколько десятилетий, вплоть до смерти Эстер в 2002 году.

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В 2015 году Портман также сняла фильм дебютный по мотивам автобиографии и сыграла главную роль в картине. Картина "История о любви и темноте" рассказывает историю израильского журналиста и писателя Амоса Оза. Портман воплотила на экране его мать. Премьера состоялась в рамках 68-го Каннского международного кинофестиваля.