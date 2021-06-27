Наши подкупили в Петербурге главного цензора. Коррупция — это форма диссидентства — Забужко на Книжном Арсенале

Автор: Ольга Богачевская Юрий Андрухович раздает автографы после презентации своей новой книги "Радио Ночь"

По всем рейтингам Украина — среди наций, которые считают себя несчастными. Украинцы — глубоко травмирована постгеноцидная нация. Эта черная дыра высасывает из нас энергию, а надо перевернуть это себе на пользу. Об этом рассказала писательница Оксана Забужко на Книжном арсенале в субботу, 26 июня.

Тема 10-го Международного фестиваля "Книжный Арсенал" — оптимисты скептики. Длится с 23 — 27 июня в столичном "Мистецькому арсеналі". Из-за эпидемии Covid-19 в прошлом году книжный форум не проходил.

Автор: Ольга Богачевская На втором этаже "Мистецекого арсенала" разместились стенды с дизайнерскими открытками, сумками, футболками

"Живу в Харькове почти 30 лет. Такие люди как Шевелев, Хвильовый держат планку Харькова. Поэтому его уменшение не справедливо. Он не принадлежит никакому политику, — говорит писатель Сергей Жадан на Артсцене фестиваля на презентации артбук "Постоянное место жительства".

По словам писателя, слово постоянство в названии книги — это метафора укорененности.

"Как дерево этими корнями держишься. Но в этом случае ты определенным образом лишен права выбора. Укоренился в конкретное место, выживаешь или не выживают. Если выживаешь, то не все зависит только от почвы, не только от обстоятельств, но и от тебя самого. Насколько ты способен воспринимать внешний мир, изменения климата, чтобы здесь остаться. Для меня Харьков это об укорененности. Помню свои первые приезды сюда еще ребенком в 1980-х и первой влюбленности в этот город. И за эти 35 лет она не исчезла."

Книга "Постоянное место жительства" создана двумя харьковчанами. Кроме стихов Сергея Жадана, полноценный участник артбука — иллюстрации художника Павла Макова. Однако стихи не описывают графические работы, а они в свою очередь тоже не иллюстрируют стихи. По замыслу авторов, читатель должен стать третьим участником книги.

"Сюда вошли не главные мои работы. Программные вещи не втулились, а какие-то второстепенные, особенно личные, которые делаю не для выставок. А сюда легли гораздо лучше, — рассказывает художник Павел Маков. — Искусство человечество не спасет, но одного человека спасти может. Какой-то фильм, книга могут спасти кого-то от персонального кризиса."

Из Харькова на Книжный Арсенал также приехал издатель Александр Савчук. Его одноименное издательство создает книги по истории культуры, искусствоведения, этнографии.

"Раньше суббота на Арсенале была самым успешным днем. Сейчас это первые дни, особенно для наших книг. Боялся, что через покупку билетов на фестиваль только онлайн, меньше будет людей, которые приходят просто погулять. Но наши читатели следят за новинками, знают заранее, что хотят купить. Им не надо о книгах рассказывать. Трудно быстро рассказать о них на стенде. Часто это забытые авторы. Больше всего интересовались новинками, вторыми томами воспоминаний Юрия Шевелева и хрестоматии Кричевского, Азбукой Георгия Нарбута, а также книгами по киевоведению. Самая популярная в этом году — книга Шевелева, — рассказывает издатель. — Пандемия почти не коснулась нас, мы не показательное издательство. Последние лет 5 книги в магазинах не продаем — все онлайн. Это было отработано, и нам не надо было перестраивать работу во время пандемии. Иногда только были технические вопросы, типографии выходили на карантин. Некоторое время нельзя было ездить в архивы и библиотеки, где мы много работаем."

Внутри "Мистецького арсенала" волонтеры следят, чтобы посетители надевали маски. Стенды издательств размещены с дистанцией друг к другу, чтобы не создавать толпы. Многие стенды вынесли на улицу.

На сцене "Кафе Европа" собралось более сотни человек на лекцию об оптимизме украинской истории писательницы Оксаны Забужко.

"Целосность современной украинской истории с 19 века можно назвать украинским чудом. 145 лет назад Александр II подписал документ "особого совещания для пресечения украинофильской пропаганды". Это Эмский указ, который появился через 13 лет после Валуевского циркуляра. Вот когда началась наша гибридная война. Это не только о запрете украинского языка. Это значительно круче. Те технологии затем эксплуатировала сталинская империя, потом КГБ при Андропове и сегодня — путинская Россия," — объясняет Забужко.

Автор: Ольга Богачевская По словам Оксаны Забужко, годы независимости можно считать «золотым веком» в украинской истории. Ведь это единственное время, когда в Украине было 30 лет относительного мира.

По ее словам, Эмский указ означал уничтожение местных элит, когда социальные лифты открыты только при изменении культурной идентичности, и ассимиляцию.

"Почему понадобился Эмский указ после Валуевского — потому что наши подкупили в Санкт-Петербурге главного цензора. Не все так просто с коррупцией в истории Украины. Благодаря ей мы выживали под чужими государствами. Она является результатом недоверия к держателям. Этому же недоверии и тайной солидарности вопреки государству украинцы обязаны гораздо больше в своей 145-летней войне за выживание нации, — рассказывает Оксана Забужко. — Меня воспитывали в формате власть их — страна наша. Можно найти своих людей в различных структурах, с которыми можно договориться. Это тот ресурс, который есть у колонизированного против колонизатора. Для порабощенного народа коррупция — это форма диссидентства."

Посетители собираются вокруг Уличной сцены на литературную субботнюю дискотеку Сергея Жадана, Юрия Издрика и Григория Семенчука.

"Я бы спел песню об Оксане Забужко, но она здесь, поэтому не буду", — говорит Издрик со сцены.

Автор: Ольга Богачевская Юрий Издрык и Сергей Жадан устроили литературную дискотеку

Несколько девушек, среди них поэтесса Екатерина Калитко танцуют под сценой. Подальше ближе ко входу в "Мистецький арсенал" наблюдает за действом директор комплекса Олеся Островская-Лютая.

— Книжный Арсенал в этом году удался даже в новых условиях пандемии? — спрашиваю.

— Впереди еще один день. Удался ли будем говорить в понедельник после фестиваля, — говорит Островская-Люта. — Сегодня прогнозировали грозы. Переживали, чтобы не было такой стихии, как во Львове. Мы разработали целый план, как за несколько минут все позаноситы внутрь, кто будет нести электричество, например.

— Тогда вы оптимист или скептик?

— Я — скептомист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Книжный арсенал приходят с чемоданами

На юбилейном десятом Книжном Арсенале запланировано 261 событие. Часть программы вынесли онлайн. За уличной сценой разместили палатки со стендами детских издательств, а также детскую сцену. Билеты на фестиваль можно приобрести только онлайн на определенный временной промежуток. Внутри "Мистецького Арсенала" на событиях можно находиться только в маске.