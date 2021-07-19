Наш символический капитал бесконечно перетягивался за северные границы – Наталья Кривда

В Москве установлен памятник Владимиру Великому, на котором не написано, что это киевский князь.Такая манипуляция, работа со смыслами – часть гибридной войны. Об этом рассказала философ, академический директор Эдинбургской бизнес-школы в Украине Наталья Кривда в программе "БОЧКА.Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

В июне в Музее истории Киева впервые произведения самых выдающихся украинских художников собрали на одной выставке "Большая семерка". Это Александр Архипенко, Михаил Бойчук, Анатолий Криволап, Казимир Малевич, Георгий Нарбут, Мария Примаченко, Тарас Шевченко. В частности, на выставке представили автопортрет Малевича – единственную подтвержденную работу художника в Украине.

"Малевич не оставил своего профессионального наследия в Украине. А мы не работали над привлечением его работ. Это результат неуважения к своей культуре. Французский философ и социолог Пьер Бурдье – автор так называемой теории капиталов. Экономический – земля, машины, деньги. Культурный – знание, культурное потребление и осведомленность. Социальный – связи, присутствие в профессиональном мире, благодаря чему приобретается добавленная стоимость. Все три имеют значение лишь тогда, когда есть символический капитал – честь, репутация, престиж. То, что можем предьявить миру. Почему к нам надо приехать, посещать музеи, читать нашу литературу, – объясняет философ. – Наш символический капитал бесконечно перетягивался за северные границы. У нас нет работ Малевича, потому что никому в голову не пришло, что их надо купить. Возможно, это была сознательная политика советской власти. В частных коллекциях их тоже почти нет, потому что он дорогой."

Автопортрет Казимира Малевича

По мнению Натальи Кривды, нам надо вернуть не только тех, кого забрали, а популяризировать неизвестных художников.

"Пейзажист Абрам Маневич 1913 года после выставки в Париже имел невероятный успех. Александра Экстер перевернула с ног на голову сценографию. Ранее театр работал по традиционной греческой формуле – единство пространства, времени и действия. Экстер сказала: чего себя ограничиваем, давайте поделим сцену на несколько этажей и уровней. Тогда здесь будет существовать прошлое, настоящее и будущее. Для классической формы театра она нашла новый язык. С тех пор так работает театр абсурда. После октябрьского переворота Экстер эмигрировала во Францию ​​и стала близким другом Пикассо. Считал, что она лучшая сценограф Европы. Участвовала во Французском движении сопротивления во время Второй мировой. Награждена Орденом Почетного легиона," – рассказывает Кривда.

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2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Разговор по-украински" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным, директором "Мыстецкого арсенала" Олесей Островской-Лютой и режиссером Натальей Ворожбит. Вместе изгостямы программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда рухатисяУкраини. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.