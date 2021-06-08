Напечатали самую важную книгу века

 
Ексклюзивы
1/5
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 540
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
Просмотров: 261
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1044
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1836
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 702
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25345
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 972
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1350
Фото
Все фото
7
5
5
25
5
Родилась секс-символ 1950-х
Родилась секс-символ 1950-х
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
Видео
Все видео
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Про Патрика с "Губки Боба" сняли отдельный сериал
Про Патрика с "Губки Боба" сняли отдельный сериал
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 693
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 486
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 13:42

Напечатали самую важную книгу века

  Комментировать

8 июня 1949 года в Лондоне вышел роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984".

Рассказывает про 39-летнего цензора Уинстона Смита и его деградацию под влиянием тоталитаризма. Проживает в тоталитарном государстве, где за всем следит "Старший Брат".

2009-го британская газета Times назвала "1984" самой важной книгой, напечатанной за последние 60 лет. Также занимает второе место в рейтинге "100 лучших книг всех времен" журнала Newsweek.

С антиутопией "1984" часто проводят параллели во время важных политических событий. Gazeta.ua собрала недавние случаи, когда Оруэлл описывал нашу реальность.

Роман Протасевич

23 мая режим самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко обратился к принудительной посадке самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью

За несколько дней вышло так называемое интервью Протасевича государственному каналу, в котором якобы признает вину и выражает уважение к Лукашенко. МИД ряда стран заявили, что запись происходила под давлением. В соцсетях обращают внимание на следы от побоев.

"Насчет покаянного видео Протасевича белорусскому телеканалу. Перед тем, как делать суждения, рекомендую прочитать "1984" Оруэлла и "Сад Гефсиманский" Ивана Багряного. И вы все поймете. Это не его мнение", - пишет в Facebook политический эксперт Виктор Таран.

Автор: Twitter
  В так называемом интервью задержанного режимом Лукашенко журналиста Романа Протасевича, в соцсетях обращают внимание на его запястья.
В так называемом интервью задержанного режимом Лукашенко журналиста Романа Протасевича, в соцсетях обращают внимание на его запястья.

Россия и Китай

В апреле Россия начала активно стягивать войска к границе Украины. В это же время Китай начал оказывать давление на Тайвань. Британское издание The Guardian отмечало, что хоть нет никаких доказательств прямой связи между событиями у границ Украины и Тайваня, но Путин и Си Цзиньпин вступают в тесный союз.

"То, что происходит, можно описать как полное воплощение кошмарного видения Джорджа Оруэлла, описанного в его романе-антиутопии "1984". В нем мир разделен географически, политически и военно на три враждующие супердержавы: Океанию (Северная Америка и Великобритания), Евразию (Россия и Европа) и Истазию (Китай)", - говорится в статье The Guaradian. - Предсказание Оруэлла о начале бесконечной трехсторонней глобальной конфронтации было преждевременным. Китаю нужно было время для развития. СССР, наконец, развалился. А США, провозгласив однополярное движение, стали победителями. Но сегодня, по некоторым признакам, зарождается оруэлловский трехсторонний мир. 2021-й - это новый 1984-й.

Адвокаты многополярного мира скажут, что это упрощенное видение, а реальный стратегический баланс более изящный и сложный. Но скажите это людям на Донбассе и в оккупированном Крыму, которые столкнулись с российскими военными".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Книжный арсенал" объявил программу

Автор: Purple Haze
  Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» рассказывает о жизни под контролем тоталитаризма.
Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» рассказывает о жизни под контролем тоталитаризма.

Дональд Трамп

2017-го Дональд Трамп стал президентом США. На первой конференции его пресс-секретарь Шон Спайсер обвинил репортеров в создании фейковых новостей. По его словам, инаугурация была самой популярной и собрала наибольшее число зрителей за всю историю. В то же время журналисты сняли пустые места на площади перед Капитолием.

Советница президента Келлиан Конуэй поддержала пресс-секретаря, добавив, что он предоставил "альтернативные факты". Эта фраза напомнила публике риторику членов партии Старшего Брата, героев "1984". После этого книга стала лидером в продажах на онлайн-платформе Amazon в США.

Журналистка BBC Джин Ситон 2018-го опубликовала статью, в которой считает, что Джордж Оруэлл в "1984" писал на самом деле о социальных сетях.

"Сегодня социальные медиа следят за каждым нашим жестом, покупкой, действием и комментарием онлайн. Они так же постоянно присутствуют в нашей жизни и так же предугадывают наше каждое желание. Выбор потребителя тщательно отслеживается, превращая его в товар, который можно продать на рынке. Предпочтения пользователя становятся объектом политических кампаний, искажающих демократии.

Оруэлл понимал, что тоталитарным режимам всегда нужен враг. В "1984" он изображает, как просто с помощью пропаганды насаждать массам нужные идеи.
В своих "Двух минутах ненависти" очень точно описал явление онлайн-агрессии", - говорится в материале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Напечатали самую важную книгу века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Напечатали самую важную книгу века

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 9756
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9198
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 6282
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3780
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 3672
Культура
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
 Просмотров: 99
"Сажать будем" - сатирик высмеял Зеленского
"Сажать будем" - сатирик высмеял Зеленского Просмотров: 540
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
 Просмотров: 297
Известная актриса присоединилась к "Матрице 4"
Известная актриса присоединилась к "Матрице 4" Просмотров: 225
Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия
Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
1
"Северный поток" достроят до конца года
1
Чем отличается отношение к войне Зеленского и Порошенко
Голосов: 142
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть