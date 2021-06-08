Напечатали самую важную книгу века

8 июня 1949 года в Лондоне вышел роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984".

Рассказывает про 39-летнего цензора Уинстона Смита и его деградацию под влиянием тоталитаризма. Проживает в тоталитарном государстве, где за всем следит "Старший Брат".

2009-го британская газета Times назвала "1984" самой важной книгой, напечатанной за последние 60 лет. Также занимает второе место в рейтинге "100 лучших книг всех времен" журнала Newsweek.

С антиутопией "1984" часто проводят параллели во время важных политических событий. Gazeta.ua собрала недавние случаи, когда Оруэлл описывал нашу реальность.

Роман Протасевич

23 мая режим самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко обратился к принудительной посадке самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

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За несколько дней вышло так называемое интервью Протасевича государственному каналу, в котором якобы признает вину и выражает уважение к Лукашенко. МИД ряда стран заявили, что запись происходила под давлением. В соцсетях обращают внимание на следы от побоев.

"Насчет покаянного видео Протасевича белорусскому телеканалу. Перед тем, как делать суждения, рекомендую прочитать "1984" Оруэлла и "Сад Гефсиманский" Ивана Багряного. И вы все поймете. Это не его мнение", - пишет в Facebook политический эксперт Виктор Таран.

Автор: Twitter В так называемом интервью задержанного режимом Лукашенко журналиста Романа Протасевича, в соцсетях обращают внимание на его запястья.

Россия и Китай

В апреле Россия начала активно стягивать войска к границе Украины. В это же время Китай начал оказывать давление на Тайвань. Британское издание The Guardian отмечало, что хоть нет никаких доказательств прямой связи между событиями у границ Украины и Тайваня, но Путин и Си Цзиньпин вступают в тесный союз.

"То, что происходит, можно описать как полное воплощение кошмарного видения Джорджа Оруэлла, описанного в его романе-антиутопии "1984". В нем мир разделен географически, политически и военно на три враждующие супердержавы: Океанию (Северная Америка и Великобритания), Евразию (Россия и Европа) и Истазию (Китай)", - говорится в статье The Guaradian. - Предсказание Оруэлла о начале бесконечной трехсторонней глобальной конфронтации было преждевременным. Китаю нужно было время для развития. СССР, наконец, развалился. А США, провозгласив однополярное движение, стали победителями. Но сегодня, по некоторым признакам, зарождается оруэлловский трехсторонний мир. 2021-й - это новый 1984-й.

Адвокаты многополярного мира скажут, что это упрощенное видение, а реальный стратегический баланс более изящный и сложный. Но скажите это людям на Донбассе и в оккупированном Крыму, которые столкнулись с российскими военными".

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Автор: Purple Haze Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» рассказывает о жизни под контролем тоталитаризма.

Дональд Трамп

2017-го Дональд Трамп стал президентом США. На первой конференции его пресс-секретарь Шон Спайсер обвинил репортеров в создании фейковых новостей. По его словам, инаугурация была самой популярной и собрала наибольшее число зрителей за всю историю. В то же время журналисты сняли пустые места на площади перед Капитолием.

Советница президента Келлиан Конуэй поддержала пресс-секретаря, добавив, что он предоставил "альтернативные факты". Эта фраза напомнила публике риторику членов партии Старшего Брата, героев "1984". После этого книга стала лидером в продажах на онлайн-платформе Amazon в США.

Журналистка BBC Джин Ситон 2018-го опубликовала статью, в которой считает, что Джордж Оруэлл в "1984" писал на самом деле о социальных сетях. "Сегодня социальные медиа следят за каждым нашим жестом, покупкой, действием и комментарием онлайн. Они так же постоянно присутствуют в нашей жизни и так же предугадывают наше каждое желание. Выбор потребителя тщательно отслеживается, превращая его в товар, который можно продать на рынке. Предпочтения пользователя становятся объектом политических кампаний, искажающих демократии. Оруэлл понимал, что тоталитарным режимам всегда нужен враг. В "1984" он изображает, как просто с помощью пропаганды насаждать массам нужные идеи.

В своих "Двух минутах ненависти" очень точно описал явление онлайн-агрессии", - говорится в материале.