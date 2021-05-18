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вторник, 18 мая 2021 22:28

Началось Евровидение-2021 - смотреть онлайн

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Началось Евровидение-2021 - смотреть онлайн
Евровидение в этом году проходит в Нидерландах. Фото: http://facebook.com/eurovision.evrobachennya

Начался первый полуфинал песенного конкурса Евровидение.

В этом году он проходит в городе Роттердам в Нидерландах.

В первом полуфинале выступят 16 стран, среди них будет Украина.

Нас представляет группа народно-электронной музыки Go_A с песней "Шум".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: GO_A вышел на бирюзовую дорожку Евровидение 2021 в одежде украинского бренда

В прошлом году шоу отменили из-за пандемии.

Конкурс можно смотреть по ссылке.

UA: Первый также ведет трансляцию с комментаторской студии.

Сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал Евровидения-2021. Конкурс начнется в 22:00. Организаторы конкурса утвердили песни 18 участников и определили порядок их выступлений. В первом полуфинале выступит и Украины.

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18
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