Началось Евровидение-2021 - смотреть онлайн

Начался первый полуфинал песенного конкурса Евровидение.
В этом году он проходит в городе Роттердам в Нидерландах.
В первом полуфинале выступят 16 стран, среди них будет Украина.
Нас представляет группа народно-электронной музыки Go_A с песней "Шум".
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В прошлом году шоу отменили из-за пандемии.
Конкурс можно смотреть по ссылке.
UA: Первый также ведет трансляцию с комментаторской студии.
Сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал Евровидения-2021. Конкурс начнется в 22:00. Организаторы конкурса утвердили песни 18 участников и определили порядок их выступлений. В первом полуфинале выступит и Украины.
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