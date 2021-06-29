Начались съемки продолжений успешных блокбастеров

Фото: Instagram Режиссер Джеймс Ван объявил о начале съемок фильма "Аквамен 2". Картина выйдет на экраны в следующем году.

28 июня начались съемки фильмов "Аквамен 2", "Джон Уик 4" и "Достать ножи 2".

Режиссером картины "Аквамен 2" стал Джеймс Ван. Он снял и первый фильм супергеройской фантастической франшизы, который вышел в 2018-м.

Главный герой Артур Карри - сын смотрителя маяка и правительницы подводного царства Атлантида. Обладает большой силой, выносливостью и скоростью, может управлять рыбами и дышать под водой, по сюжету.

К исполнению главных ролей вернулись Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Детали сюжета пока не сообщаются. Картина должна выйти на экраны в декабре 2022-го.

4-ю часть боевика "Джон Уик" анонсировали еще в мае 2019-го. Тогда планировалось, что картина выйдет на экраны в мае 2021-го, но из-за пандемии съемки отложили.

Главный герой - бывший наемный убийца, вступает в конфликт с преступным синдикатом. За голову Джона Уика назначена награда, и многие другие киллеры стремятся его уничтожить, по сюжету.

Как и в первых 3-х частях, Чад Стахельськи занимается постановкой фильма, а Киану Ривз играет Джона Уика. Картина должна выйти в прокат в мае 2022-го.

В Греции начались съемки фильма Райана Джонсона "Достать ножи 2". Первый фильм вышел на экраны в 2019-м.

Автора детективных романов Харлана Тромби находят с перерезанным горлом. Подозреваемые - его семья и домашний персонал. Распутать это дело должен знаменитый сыщик Бенуа Блан, по сюжету.

Дэниел Крейг возвращается к исполнению роли детектива. Также в новом фильме снимаются Дэйв Батиста, Эдвард Нортон и Кейт Хадсон. О дате премьеры картины пока не сообщается. Права на 2-й и 3-й фильмы будущей детективной трилогии приобрела американская компания Netflix.

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Фильм "Аквамен" собрал в прокате $1,14 млрд и стал самой кассовой картиной компании DC Comics, известной лентами о Супермене, Бэтмене и Чудо-женщине. Три фильма "Джон Уик" собрали в мировом прокате $ 587 млн при суммарном бюджете $145 млн. "Достать ножи" собрал в прокате $311 млн при бюджете $40 млн. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes имеет оценку 97%.