На выставке покажут фото с родов

13 мая ко Дню матери откроют фотовыставку Тани Клименко "Вселенная. День первый".

Фотограф снимал в родильном зале во время рождения детей. Среди рожениц были женщины, которые впервые стали матерью. Прошедшие экстракорпоральное оплодотворение, многодетные мамы и те, у кого роды состоялись в возрасте после 40 лет.

"Я хотела показать миру красоту рождения человека. Разрушить стереотип о том, что роды - это некрасиво и страшно. Зафиксировать преобразования женщины - на маму, мужчины - на отца, а пары - в семью. Это 15 чувственных фотоисторий 15 семей о самом важном дене в их жизни", - говорит Таня Клименко.

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Проект занял 184 часов съемок в клинике ISIDA. Фотограф сделала 10 189 кадров. В результате посетителям выставки представят 15 историй начала жизни. Интимный момент рождения маленького человека показали правдиво и одновременно деликатно.

Фотовыставка продлится с 13 мая по 13 июня в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

Открытие 13 мая, в День матери, в 12:00. Героини проекта поделятся своей историей родов. Врач акушер-гинеколог, врач-педиатр, консультант по грудному вскармливанию проведут серию лекций относительно родов и ухода за малышом.

Автор: Валентина Янчук Ко Дню матери откроют фотовыставку Тани Клименко "Вселенная. День первый"

В киевской платформе культурных инициатив "Изоляция" открылась фотовыставка "Рождение Украины".