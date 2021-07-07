"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел 2-ой день на Atlas Weekend

Автор: Дмитрий Анохин

133 тысячи человек посетили второй день фестиваля Atlas Weekend 6 июля на территории столичного комплекса "Экспоцентр Украины". 57 украинских исполнителей выступили на 7 сценах.

Толпа посетителей фестиваля начинается уже в переходе от метро "Выставочный центр" до Экспоцентра. Около 15 мин нужно простоять в очереди к входу на территорию. 5 и 6 июля — бесплатные дни на Atlas Weekend. Чтобы попасть на фестиваль, нужно было лишь зарегистрироваться на сайте и получить билет.

— Успела увидеть выступление ЮЮ (ексучасниця группы YUKO — Gazeta.ua). В последующие дни жду Stoned Jesus и Вагоновожатые, — говорит посетительница фестиваля с фиолетовыми волосами Андриана Федевич. — Приятно, что мир возвращается к нормальной жизни. Опять ходим на концерты, фестивали. Но немножко страшно и непривычно, очень много людей, никакой дистанции.

В 18:20 внезапно начинается ливень. Посетители разбегаются под навес у лотков с едой. Одиночные смельчаки остаются танцевать под дождем.

Автор: Дмитрий Анохин

На Main Stage выступает Надя Дорофеева в белой одежде с розовыми волосами. На сцене несколько больших экранов. На одном из них справа женщина, пританцовывая в ритм музыки, языком жестов осуществляет сурдоперевод песен.

— У Дорофеевой нет никакой энергетики и харизмы. И как она вообще стала одной из топовых звьозд в Украине? — говорит парень со стаканчиком сидра.

— Да ее продюсеры сделали просто, — отвечает ему девушка рядом.

— Ну Лана Дель Рей тоже продюсеры сделали, но харизма там есть. Пошли что-то другое послушаем.

Автор: Ольга Богачевская

Перед North Stage на концерте рок-группы "Друга рика" собралось несколько сотен человек. Некоторые посетители пришли с маленькими детьми в колясках.

— После этой коронавирусной паузы очень рад быть на таком большом концерте. Год не было Атласа, очень соскучился по этой атмосфере драйва и энергии, — Сергей Дихтяр держит на руках племянника. — Другая река — один из лучших украинских групп. У меня билет на всю неделю. Бумбокс, Hardkiss, Океан Эльзы — не пропущу точно.

Автор: Ольга Богачевская

В этом году группе исполняется 25 лет. Другая река выпустила 7 студийных альбомов.

— Пришел только на Другую реку. Вчера услышал всех остальных. А сегодня футбол Испания-Италия и Другая река. Харчишин — житомерчанин, группа из Житомира, я из Житомира — все сходится, — говорит автор и основатель студии "Мамахохотала" Евгений Янович. — Два года ждал фестиваля, он стал частью культуры. Для меня лето не полноценное без Атласа. Сейчас Атлас пахнет сеном, люди аплодируют. Сразу ощущение, что лето произошло.

Автор: Ольга Богачевская

После 21-ой большинство подтягиваются к основной сцены фестиваля на шоу хедлайнера первого и второго дня Тины Кароль. На сцену артистка выехала на мотоцикле. В течение концерта несколько раз переодевалась. Некоторые песни исполнила с желтым питоном на плечах.

— На Виннике когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль, — говорит Вадим у лотков с разливным пивом.

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Около полуночи сотни посетителей идут к выходу с территории фестиваля. Толпа движется медленно. В переходе от Экспоцентра до метро кто-то заводит "Червону руту". Далее толпа поет припев песни российской певицы МакSим "Знаешь ли ты", напоследок — гимн Украины.

— У меня в голове не складывается этот монтаж, как можно петь что-то русское, а затем — гимн Украины, — программист Иван Ткачук выходит из перехода и движется на остановку троллейбуса. — Много очень людей, а я — интроверт. Бабкина слушал. Хороший концерт, еслибы он еще больше по украински говорил со своей аудиторией. Надеюсь, Меладзе они успеют отменить. Понимаю, что организаторы пригласили его, чтобы выжить. Я люблю слушать рок, может, на Океан Эльзы еще пойду. Но лайн-ап этого года совсем никакой. Хотел бы попасть на какие-то иностранные группы, а на украинские я и так попаду. А иностранные из-за пандемии не приехали. Я на Evanescence, Rammstein или Muse бы пошел. Когда-то они выступали на U-Park фестивале, но у меня тогда не было денег. А сейчас деньги есть, а фестивалей таковых нет.

Автор: Ольга Богачевская

Цена на билеты на Atlas Weekend стартует от 2900 грн. В течение всего фестиваля в павильоне № 9 будет работать центр массовой вакцинации от Covid-19.

Накануне ряд общественных организаций призвали организаторов Atlas Weekend отказаться от участия в фестивале российского певца Валерия Меладзе и других российских исполнителей. Ведь Меладзе выступал на частных концертах для семьи самопровозглашенного президента-диктатора Беларуси Александра Лукашенко.