На праздник врываются вооружении лица: самые интересные премьеры недели

Стэйси Мартин исполнила роль куртизанки в фильме "Казанова. Последняя любовь". imdb.com

27 июня в украинский кинопрокат выйдут фильмы о легендарном любовнике, политических

играх, кукле-убийце, рок-звезде и терактах. Предлагаем список самых интересных премьер недели.

"Вчера", реж. Дэнни Бойл. Англия.

Вчерашний неудачник превратился в рок-звезду мирового масштаба. Парень попал в мир, где не было группы The Beatles и теперь исполняет их хиты.

"Та еще парочка", реж. Джонатан Левин. США.

Одна из самых влиятельных бизнес-вуман планеты баллотируется на пост президента США. Нанимает себе в команду эксцентричного журналиста, чтобы он писал речи. Это приводит к забавной истории любви на фоне политической игры.

"Отель Мумбаи", реж. Энтони Марас. США, Австралия.

В Мумбаи произошел ряд терактов. В престижном отеле "Тандж-Махал" проходит важный банкет, его гости уверены в своей безопасности. На праздник врываются вооружении лица.

"Аннабель 3", реж. Гарри Доберман. США.

Проклятую куклу закрыли в специальном ящике и заручились благословением священника. Демоны, обитающие в игрушке, хотят убивать. Кукла оживает снова, когда в доме поселяется семья с 10-летней дочерью.

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"Казанова. Последняя любовь" реж. Бенуа Жако. Франция.

Авторское видение автобиографии Джакомо Казановы "История моей жизни". Париж, XVIII в. Известный авантюрист и путешественник Казанова пользуется популярностью у женщин. После очередного скандала он вынужден переехать в английскую столицу Лондон. В незнакомом городе он встречает куртизанку Марианну, которая не поддается его ухаживаниям. Казанова говорит, что пойдет на все ради благосклонности девушки.

18 июля в украинский прокат выйдет фильм Педро Альмодовара "Боль и слава". Великий режиссер подводит итоги жизни. Его все любят, но киношник не испытывает удовольствия. Режиссера больше беспокоит боль в спине, творческий кризис и тоска по умершей матери, по сюжету. В главных ролях Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.