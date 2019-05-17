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пятница, 17 мая 2019 16:35

На Каннском фестивале состоялась премьера "Рокетмен"

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  В Каннах состоялась премьера ленты "Рокетмен". Фото: НВ Style
В Каннах состоялась премьера ленты "Рокетмен". Фото: НВ Style

В третий день Каннского фестиваля состоялась премьера фильма "Рокетмен" о жизни Элтона Джона. Певец вместе со своим супругом Дэвидом Фернишем появился на презентации и премьере фильма.

На красной дорожке появились мероприятия Дита фон Тиз, Ева Лонгория, Джулианна Мур, Белла Хадид и другие.

Актер Тэрон Эджертон спел вместе с Элтоном Джоном на вечеринке в честь каннской премьеры байопика.

В украинский прокат лента "Рокетмен" выйдет 6 июня.

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Элтон Джон написал автобиографию. На своих страницах в соцсетях исполнитель анонсировал название и обложку издания. Книга "Я" выйдет 15 октября в США и Великобритании.

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