На фестивале Mariupol Classiс из-за ажиотажа не хватало стульев

Четвертый фестиваль классической музыки Mariupol Classiс 2021 прошел с 29 августа по 7 сентября в Мариуполе Донецкой области. Ежедневно происходило по несколько концертов.

Основными сценами стали - филармония, театральная площадь, Драматический театр.

В этом году представили новую локацию - сцену оборудовали внутри хоральной синагоги, во время снегопада в 1991 году здесь обвалилась крыша. Почти 30 лет храм стоял пустым.

5 сентября в бывшем Доме культуры коксохимического завода ставят проект Скорик-Мусоргский. Приехал оркестр "Киевские солисты" и приглашенные исполнители.

Автор: Mariupol Classic Зрительный зал на концерте "Скорик - Мусоргский"

С 2018-го в этой двухэтажном здании действует камерная филармония. Высокие белые колонны украшают баннеры с символикой Mariupol Classiс 2021 и портретами композиторов - Вольфганга Амадея Моцарта и Модеста Мусоргского.

Женщина с кудрявыми темными волосами, в белом костюме делает селфи на фоне Моцарта.

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"А можно нам где-то киевских журналистов посадить?" - спрашивает у администратора куратор Ольга Стельмашевская. Стоит у входа.

"Да где посадить? Все раскупили. Разве сейчас ряд приставных стульев организуем", - отвечают ей.

В филармонии хвастаются, что после пандемии публики у них больше. Почти всегда аншлаги. Есть слушатели, которые посещают все концерты. Заведение сотрудничает со львовской филармонией, киевской, днепровской. Спрос на гастролеров у мариупольцев больше.

"Сейчас для Мариуполя непростое время, совсем рядом фронт - людям психологически трудно. Также давят бытовые проблемы, тарифы высокие, транспорт подорожал. А на концерте человек отдыхает душой, наслаждается приятным, - говорит администратока филармонии Любовь Илларионова. - Музыкальные школы популярны. Даже в греческом городке Сартана, которое почти рядом с фронтом, в "музыкалку" набрали более 250 детей ".

Автор: Mariupol Classic Дирижер Игорь Пучков

"Мирослав Скорик - самый известный композитор Украины. Он - автор музыки эпохальной киноленты" Тени забытых предков "Сергея Параджанова. Его опера" Моисей "- единственное произведение в Украине, который получил благословение Папы Римского Иоанна Павла II. Творчество Мирослава Скорика уже давно относится к мировому музыкальному наследию", - произносит со сцены ведущий.

"В 2020-м маэстро Скорик подготовил уникальную программу, соединив свои произведения последних лет с музыкой, наверное, самого загадочного композитора XIX века - Модеста Мусоргского. Этот шедевр стал последним для гения", - добавляет.

Автор: Mariupol Classic Концерт Скорик - Мусоргский

Начинают играть версию для камерного оркестра и ансамбля ударных инструментов "Картинки с выставки". Модест Мусоргский написал произведение в 1874. Посвятил его другу - художнику, архитектору Виктору Гартману. У Мусоргского "Картинки" были циклом пьес для фортепиано.

Играют Вокальный цикл на стихи Богдана-Игоря Антонича "К музе", для сопрано и камерного оркестра. После громких аплодисментов объявляют антракт.

Автор: Mariupol Classic Солист - лауреат международных конкурсов Кента Игараши

"Я давно знала, что будет музыкальный фестиваль, заранее приобрела билеты на все события - предчувствовала, что будет интересно, - рассказывает Галина из Мариуполя. - Буквально на каждом концерте узнаю много нового. Например, этот концерт не слышала никогда. Один гениальный композитор сделал переложение другого гения. В интернете когда слушаешь запись - это по-другому. Таких впечатлений хватает на годы - до следующего фестиваля. В других городах - всегда захожу в филармонию, концерты органной музыки - в Киеве, Харькове. Фестиваль анонсировали - как нечто грандиозное, сначала скептически отнеслась. Когда увидела состав - и харьковский оркестр будет играть на площади, а также в здании синагоги - думала, что они просто не доедут. В пятницу была на концерте киевского секстета ManSound. Теперь под впечатлением".

Особенно мариуполцив поразил японского саксофониста-виртуоза Кента Игараши и виолончелиста-виртуоза Александра Пириева. Исполнял самое известное произведение Скорика - "Мелодия".

Автор: Mariupol Classic Солист Александр Пириев

"Всегда надо подходить к музыкантам и дирижерам, слава - это также неотъемлемая часть выступления, говорит мариуполец Никита. - Я подошел выразил благодарность, что люди приехали в наш город. Поднимают уровень культуры. Заметил, как во время концерта - в дирижера даже немного по шву разошелся пиджак. И это красноречиво для меня".

Mariupol Classic - часть международной программы "Мариуполь - большая культурная столица". Имеют 11 проектов. Руководит Мария Сльота - руководитель ККП MiHAB Мариупольского городского совета.

"В 2020-м из-за пандемии перенесли большинство событий, все 11 проектов реализуем сейчас, - рассказывает Мария. - Недавно завершился фестиваль" Ночь в музее "- проходил у нас впервые, стал ярким событием. За один день фест посетили более десять тысяч горожан. Привезли несколько экспозиций из музеев Днепра, Киев. Была выставка картин Марии Примаченко, "Скифское золото", показывали рукописный "Кобзарь" на греческом языке. Это все дополнялось нашими экспозициями. Наши музеи никогда такого не видели - стояли очереди из посетителей ".

Также в Мариуполе видели постановку Влада Троицкого "Дорога домой", перфоманс устроили возле трассы Мариуполь-Донецк. Также среди проектов - фестиваль художников и два театральных. Общий бюджет программы по 11 проектов был около 23 млн. Грн. "Первыми фестами в Мариуполе были музыкальные. Начались еще в 2017-м, когда никто из гастролеров сюда не приезжал, - добавляет Мария Сльота. - Чем больше у нас в городе будет культурных проектов - тем выше вероятность, что люди с" той стороны границы "захотят переехать в Мариуполь.