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среда, 29 мая 2019 13:56

На фестиваль в Полтаву съедутся известные поэты из Украины и Швеции

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На фестиваль в Полтаву съедутся известные поэты из Украины и Швеции
7-9 июня в Полтаву съедутся художники со всей страны и Швеции на фестиваль Meridian Poltava. Фото: gazeta

С 7 по 9 июня в Полтаве состоится II Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava. Его участниками станут более 30 художников из Украины и Швеции.

Организаторы рассказали, чем будет удивлять фестиваль MERIDIAN в этом году.

Украину на фестивале будут представлять: Сергей Жадан, Иван Малкович, Ада Роговцева, Игорь Померанцев, Владимир Рафеенко, Екатерина Калитко, Юрий Издрык, Александр Бойченко, Артем Чех, Питер Залмаев и др.

Швецию на мероприятии будут представлять: поэт и переводчик Лассе Сьодерберґ, соорганизатор поэтического фестиваля в Мальме Анхела Гарсия, историк и философ Петер Энглунд, книга которого о Полтавской битве разошлась тиражом более 250 000 экземпляров только в Швеции (видео-связь), джазовый музыкант и поэт Гуннар Гардинг, писательница и редактор Мари Тонкин, переводчик, поэт и фотограф Ларше Пальм и преподаватель культурной журналистики и литературный редактор Анн Линґебрандт.

События фестиваля будут проходить как в Полтаве, так и городе Решетиловка и музее "Поле Полтавской битвы". Среди мероприятий - презентации новых книг, музыкальные концерты, экскурсии и творческие вечера известных авторов.

Вход на все мероприятия - свободный.

Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava проходит при поддержке Полтавской областной государственной администрации, Полтавского областного совета, программы "Culture Bridges", Посольства Швеции в Украине и других партнеров.

Программа ИИ Международного поэтического фестиваля
Meridian Poltava, 7-9 июня 2019

Пятница, 7 Июнь

11:00 UKR / SWD / ENG
Событие: Неформальное общение с участниками и организаторами фестиваля за кофе
Локация: Отель "Аристократ", ул. Небесной Сотни, 9а

11:30 - 12:30
Событие: Трансфер Полтава - Решетиловка
Отправление: Отель "Аристократ", Полтава, ул. Небесной Сотни, 9а
Участники: Все желающие по предварительной регистрации

12:45 - 13:30 UKR / SWD
Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция
Локация: Курган, г.. Решетиловка
Участники: Екатерина Калитко (Украина), Мари Тонкин (Швеция), Ларше Пальм (Швеция), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)

15:00 - 16:30 UKR / SWD / RUS
Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция
Локация: Районный Дом культуры, Решетиловка, ул. Покровская, 9
Участники: Игорь Померанцев (Великобритания-Украина), Юрий Издрик (Украина), Анхела Гарсия (Швеция), Гуннар Гардинг (Швеция), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)

16:45 - 17:45
Событие: Трансфер Решетиловка - Полтава
Отправление: Районный дом культуры, Решетиловка, ул. Покровская, 9
Участники: Все желающие по предварительной регистрации

18:30 - 19:15 UKR / SWD / ENG
Событие: Официальное открытие фестиваля
Локация: Полтавский городской Дом культуры, Майдан Независимости, 5
Участники: Святослав Померанцев, Александр Беленький, Валентина Вождаенко, Александр Ткаченко, Екатерина Калитко (Украина), Анн Линґебрандт (Швеция), Посольство Швеции, модераторка - Евгения Лопата (Украина)

19:30 - 21:00 UKR
Событие: Творческий вечер Ады Роговцевой
Локация: Полтавский городской Дом культуры, Майдан Независимости, 5
Участники: Ада Роговцева, Екатерина Степанкова, Владимир Маляренко (Украина)

21:30 - 22:30 UKR
Событие: Винный литературно-музыкальный вечер по мотивам романа Елены Андрейчикова "Тени в профиль"
Локация: Ресторан "Chateau galerie", ул. Европейская, 7
Участники: Елена Андрейчикова (Украина), музыкальное сопровождение - Светлана Дудяк (Украина)

Суббота, 8 Июня

11:30 - 12:00
Событие: Трансфер Полтава - поле Полтавской битвы
Отправление: Отель "Аристократ", ул. Небесной Сотни, 9
Участники: Все желающие по предварительной регистрации

12:15 - 12:45 UKR / ENG
Событие: Экскурсия по музею "Поле Полтавской битвы"
Локация: Музей "Поле Полтавской битвы", ул. Шведская Могила, 32
Участники: Все желающие

13:00 - 13:45 UKR / SWD
Событие: Поэтические чтения в музее "Поле Полтавской битвы"
Локация: Музей "Поле Полтавской битвы", ул. Шведская Могила, 32
Участники: Екатерина Калитко (Украина), Гуннар Гардинг (Швеция), Лассе Сьодерберґ (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)

14:15 - 14:45
Событие: Трансфер поле Полтавской битвы - Полтава
Отправка Музей "Поле Полтавской битвы", ул. Шведская Могила, 32
Участники: Все желающие по предварительной регистрации

15:15 - 16:00 UKR
Событие: Презентация книги Александра Бойченко "Страна за Збручем"
Локация: Библиотека имени И. Котляревского, ул. Небесной Сотни, 17
Участники: Александр Бойченко (Украина), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)

16:15 - 17:00 UKR / SWD
Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция
Локация: Библиотека имени И. Котляревского, ул. Небесной Сотни, 17
Участники: Сергей Осока (Украина), Ларше Пальм (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)

17:30 - 18:15 UKR / RUS
Событие: Презентация книги Игоря Померанцева "Вы меня слышите?"
Локация: Краеведческий музей имени В. Кричевского, ул. Конституции, 2
Участники: Игорь Померанцев (Великобритания-Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)

18:45 - 19:30 UKR
Событие: Творческий вечер Ивана Малковича
Локация: Театр имени Гоголя, ул. Соборности, 23
Участники: Иван Малкович (Украина)

19:45-20:30 UKR
Событие: Творческий вечер Юрия Издрика
Локация: Театр имени Гоголя, ул. Соборности, 23
Участники: Юрий Издрик (Украина)

21:00 UKR / RUS
Событие: Камерный концерт-посвящение Виктории Полевой "Готланд. Послание острова "
Локация: Открытая сцена, Театральная площадь (в случае дождя - театр имени Гоголя)
Участники: Виктория Полевая (рояль), Назгуль Шукаева (вокал), Андрей Павлов (скрипка), Артем Полуденный (виолончель), Юрий Немировский (кларнет), Игорь Ермак (флейта), Олег Пахомов (маримба).

23:00 UKR
Событие: Концерт-презентация сборника Олега Каданов "Не я, а тот"
Локация: Ц-бар, ул. И. Котляревского, 14
Участники: Олег Каданов (Украина)

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Воскресенья, 9 июня

10:30 - 12:00 UKR / ENG
Событие: Пешеходная экскурсия Полтавой
Экскурсоводы Артур Ароян, Олеся Ачкасова
Локация: Театр имени Гоголя, ул. Соборности, 23
Участники: Все желающие

12:15 - 13:00 UKR / SWD
Событие: Поэтические чтения: Швеция
Локация: Педагогический университет имени В. Короленко, ул. Остроградского, 2
Участники: Лассе Сьодерберґ, Анхела Гарсия (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)

13:15 - 14:00 UKR
Событие: Презентация нового сборника рассказов Артема Чеха "Район" Д "
Локация: Педагогический университет имени В. Короленко, ул. Остроградского, 2
Участники: Артем Чех (Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)

14:30 - 15:15 UKR / RUS / SWD
Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция
Локация: Художественный музей имени Н. Ярошенко, ул. Европейская, 5
Участники: Игорь Померанцев (Великобритания-Украина), Мари Тонкин (Швеция), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)

15:30-16:15 UKR
Событие: Презентация нового поэтического сборника Екатерины Калитко "Никто нас здесь не знает, и мы - никого"
Локация: Художественный музей имени Н. Ярошенко, ул. Европейская, 5
Участники: Екатерина Калитко (Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)

16:45 - 17:30 UKR / RUS
Событие: Презентация детской книги-артбук Питера Залмаева "Справочник (не) молодого отца".
Локация: Библиотека для детей имени Панаса Мирного, ул. Небесной Сотни, 17
Участники: Питер Залмаев (Украина), модератор - Сергей Жадан (Украина)

18:00 - 18:45 UKR
Событие: Презентация нового романа Владимира Рафеенка "ослышка. Песни о смерти и любви "
Локация: Краеведческий музей имени В. Кричевского, ул. Конституции, 2
Участники: Владимир Рафеенко (Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)

19:15 - 20:15 UKR / SWD
Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция
Локация: Белая беседка (в случае дождя - Свято-Успенский Кафедральный Собор, Соборная площадь, 1)
Участники: Сергей Жадан (Украина), Гуннар Гардинг (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)

21:00 UKR
Событие: Концерт группы "Линия Маннергейма". Официальное закрытие фестиваля
Локация: Открытая сцена, Театральная площадь (в случае дождя - театр имени Гоголя)
Участники: Сергей Жадан, Олег Каданов, Евгений Турчинов (Украина)

2019 на Полтавщине немало различных массовых гуляний.

Полный перечень предоставил департамент культуры и туризма Полтавской ОГА.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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