На фестиваль в Полтаву съедутся известные поэты из Украины и Швеции

7-9 июня в Полтаву съедутся художники со всей страны и Швеции на фестиваль Meridian Poltava. Фото: gazeta

С 7 по 9 июня в Полтаве состоится II Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava. Его участниками станут более 30 художников из Украины и Швеции.

Организаторы рассказали, чем будет удивлять фестиваль MERIDIAN в этом году.

Украину на фестивале будут представлять: Сергей Жадан, Иван Малкович, Ада Роговцева, Игорь Померанцев, Владимир Рафеенко, Екатерина Калитко, Юрий Издрык, Александр Бойченко, Артем Чех, Питер Залмаев и др.

Швецию на мероприятии будут представлять: поэт и переводчик Лассе Сьодерберґ, соорганизатор поэтического фестиваля в Мальме Анхела Гарсия, историк и философ Петер Энглунд, книга которого о Полтавской битве разошлась тиражом более 250 000 экземпляров только в Швеции (видео-связь), джазовый музыкант и поэт Гуннар Гардинг, писательница и редактор Мари Тонкин, переводчик, поэт и фотограф Ларше Пальм и преподаватель культурной журналистики и литературный редактор Анн Линґебрандт.

События фестиваля будут проходить как в Полтаве, так и городе Решетиловка и музее "Поле Полтавской битвы". Среди мероприятий - презентации новых книг, музыкальные концерты, экскурсии и творческие вечера известных авторов.

Вход на все мероприятия - свободный.

Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava проходит при поддержке Полтавской областной государственной администрации, Полтавского областного совета, программы "Culture Bridges", Посольства Швеции в Украине и других партнеров.

Программа ИИ Международного поэтического фестиваля

Meridian Poltava, 7-9 июня 2019

Пятница, 7 Июнь



11:00 UKR / SWD / ENG

Событие: Неформальное общение с участниками и организаторами фестиваля за кофе

Локация: Отель "Аристократ", ул. Небесной Сотни, 9а

11:30 - 12:30

Событие: Трансфер Полтава - Решетиловка

Отправление: Отель "Аристократ", Полтава, ул. Небесной Сотни, 9а

Участники: Все желающие по предварительной регистрации



12:45 - 13:30 UKR / SWD

Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция

Локация: Курган, г.. Решетиловка

Участники: Екатерина Калитко (Украина), Мари Тонкин (Швеция), Ларше Пальм (Швеция), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)



15:00 - 16:30 UKR / SWD / RUS

Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция

Локация: Районный Дом культуры, Решетиловка, ул. Покровская, 9

Участники: Игорь Померанцев (Великобритания-Украина), Юрий Издрик (Украина), Анхела Гарсия (Швеция), Гуннар Гардинг (Швеция), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)



16:45 - 17:45

Событие: Трансфер Решетиловка - Полтава

Отправление: Районный дом культуры, Решетиловка, ул. Покровская, 9

Участники: Все желающие по предварительной регистрации



18:30 - 19:15 UKR / SWD / ENG

Событие: Официальное открытие фестиваля

Локация: Полтавский городской Дом культуры, Майдан Независимости, 5

Участники: Святослав Померанцев, Александр Беленький, Валентина Вождаенко, Александр Ткаченко, Екатерина Калитко (Украина), Анн Линґебрандт (Швеция), Посольство Швеции, модераторка - Евгения Лопата (Украина)



19:30 - 21:00 UKR

Событие: Творческий вечер Ады Роговцевой

Локация: Полтавский городской Дом культуры, Майдан Независимости, 5

Участники: Ада Роговцева, Екатерина Степанкова, Владимир Маляренко (Украина)



21:30 - 22:30 UKR

Событие: Винный литературно-музыкальный вечер по мотивам романа Елены Андрейчикова "Тени в профиль"

Локация: Ресторан "Chateau galerie", ул. Европейская, 7

Участники: Елена Андрейчикова (Украина), музыкальное сопровождение - Светлана Дудяк (Украина)



Суббота, 8 Июня

11:30 - 12:00

Событие: Трансфер Полтава - поле Полтавской битвы

Отправление: Отель "Аристократ", ул. Небесной Сотни, 9

Участники: Все желающие по предварительной регистрации



12:15 - 12:45 UKR / ENG

Событие: Экскурсия по музею "Поле Полтавской битвы"

Локация: Музей "Поле Полтавской битвы", ул. Шведская Могила, 32

Участники: Все желающие



13:00 - 13:45 UKR / SWD

Событие: Поэтические чтения в музее "Поле Полтавской битвы"

Локация: Музей "Поле Полтавской битвы", ул. Шведская Могила, 32

Участники: Екатерина Калитко (Украина), Гуннар Гардинг (Швеция), Лассе Сьодерберґ (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)



14:15 - 14:45

Событие: Трансфер поле Полтавской битвы - Полтава

Отправка Музей "Поле Полтавской битвы", ул. Шведская Могила, 32

Участники: Все желающие по предварительной регистрации



15:15 - 16:00 UKR

Событие: Презентация книги Александра Бойченко "Страна за Збручем"

Локация: Библиотека имени И. Котляревского, ул. Небесной Сотни, 17

Участники: Александр Бойченко (Украина), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)



16:15 - 17:00 UKR / SWD

Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция

Локация: Библиотека имени И. Котляревского, ул. Небесной Сотни, 17

Участники: Сергей Осока (Украина), Ларше Пальм (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)

17:30 - 18:15 UKR / RUS

Событие: Презентация книги Игоря Померанцева "Вы меня слышите?"

Локация: Краеведческий музей имени В. Кричевского, ул. Конституции, 2

Участники: Игорь Померанцев (Великобритания-Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)



18:45 - 19:30 UKR

Событие: Творческий вечер Ивана Малковича

Локация: Театр имени Гоголя, ул. Соборности, 23

Участники: Иван Малкович (Украина)



19:45-20:30 UKR

Событие: Творческий вечер Юрия Издрика

Локация: Театр имени Гоголя, ул. Соборности, 23

Участники: Юрий Издрик (Украина)



21:00 UKR / RUS

Событие: Камерный концерт-посвящение Виктории Полевой "Готланд. Послание острова "

Локация: Открытая сцена, Театральная площадь (в случае дождя - театр имени Гоголя)

Участники: Виктория Полевая (рояль), Назгуль Шукаева (вокал), Андрей Павлов (скрипка), Артем Полуденный (виолончель), Юрий Немировский (кларнет), Игорь Ермак (флейта), Олег Пахомов (маримба).



23:00 UKR

Событие: Концерт-презентация сборника Олега Каданов "Не я, а тот"

Локация: Ц-бар, ул. И. Котляревского, 14

Участники: Олег Каданов (Украина)

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Воскресенья, 9 июня



10:30 - 12:00 UKR / ENG

Событие: Пешеходная экскурсия Полтавой

Экскурсоводы Артур Ароян, Олеся Ачкасова

Локация: Театр имени Гоголя, ул. Соборности, 23

Участники: Все желающие



12:15 - 13:00 UKR / SWD

Событие: Поэтические чтения: Швеция

Локация: Педагогический университет имени В. Короленко, ул. Остроградского, 2

Участники: Лассе Сьодерберґ, Анхела Гарсия (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)



13:15 - 14:00 UKR

Событие: Презентация нового сборника рассказов Артема Чеха "Район" Д "

Локация: Педагогический университет имени В. Короленко, ул. Остроградского, 2

Участники: Артем Чех (Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)



14:30 - 15:15 UKR / RUS / SWD

Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция

Локация: Художественный музей имени Н. Ярошенко, ул. Европейская, 5

Участники: Игорь Померанцев (Великобритания-Украина), Мари Тонкин (Швеция), модераторка - Лилия Шутяк (Украина)



15:30-16:15 UKR

Событие: Презентация нового поэтического сборника Екатерины Калитко "Никто нас здесь не знает, и мы - никого"

Локация: Художественный музей имени Н. Ярошенко, ул. Европейская, 5

Участники: Екатерина Калитко (Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)



16:45 - 17:30 UKR / RUS

Событие: Презентация детской книги-артбук Питера Залмаева "Справочник (не) молодого отца".

Локация: Библиотека для детей имени Панаса Мирного, ул. Небесной Сотни, 17

Участники: Питер Залмаев (Украина), модератор - Сергей Жадан (Украина)



18:00 - 18:45 UKR

Событие: Презентация нового романа Владимира Рафеенка "ослышка. Песни о смерти и любви "

Локация: Краеведческий музей имени В. Кричевского, ул. Конституции, 2

Участники: Владимир Рафеенко (Украина), модератор - Александр Бойченко (Украина)



19:15 - 20:15 UKR / SWD

Событие: Поэтические чтения: Украина и Швеция

Локация: Белая беседка (в случае дождя - Свято-Успенский Кафедральный Собор, Соборная площадь, 1)

Участники: Сергей Жадан (Украина), Гуннар Гардинг (Швеция), модераторка - Евгения Лопата (Украина)

21:00 UKR

Событие: Концерт группы "Линия Маннергейма". Официальное закрытие фестиваля

Локация: Открытая сцена, Театральная площадь (в случае дождя - театр имени Гоголя)

Участники: Сергей Жадан, Олег Каданов, Евгений Турчинов (Украина)

2019 на Полтавщине немало различных массовых гуляний. Полный перечень предоставил департамент культуры и туризма Полтавской ОГА.