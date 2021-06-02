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среда, 02 июня 2021 22:30

Мы поставили заслон от соцреализма, и началась новая эра – Анатолий Криволап о выставке "Большая семерка", путь к себе и образ коня в картинах

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"Украина была самой контролируемой в искусстве. Не дай Бог, чтобы где-то там было синее и желтое", – говорит художник Анатолий Криволап на открытии выставки "Большая семерка".

Его картины представлены в экспозиции среди 7 художников, вошедших в рейтинг "Топ-100 великих украинцев". Кроме Анатолия Криволапа, это Александр Архипенко, Михаил Бойчук, Казимир Малевич, Георгий Нарбут, Мария Примаченко, Тарас Шевченко. Выставка "Большая семерка" продлится до 28 июня в Музее истории Киева.

С кем вы среди остальных 6 художников видите наибольшее сродство?

- Если бы я видел родство, я бы не был в этой компании. Тот кто родственный кому-то всегда будет в тени того, к кому он присоединяется. Здесь представлены мои экспериментальные работы, отходящие от основной линии. Если посмотреть именно основные, то я не имею родства.

Художник совершенствуется все время, начиная с обучения. И на каждом этапе есть свой образец, благодаря которому он поднимает свое мастерство и видение. Поэтому их целый ряд. Дали и Пикассо тоже начинали со школы. Сначала это одни ориентиры, потом – другие. Все время они меняются, пока не приходишь к себе. Затем тебе уже никто не нужен.

Вы уже пришли к себе?

– Да. Мне нравится раскодировать работы других художников. Но у меня есть свой коридор, в котором мне интересно и в нем развиваюсь. Для того чтобы прийти от полотен к росписи церкви, где полотна 8*12, нужна другая практика и опыт.

Какая это была картина, когда вы поняли, что пришли к себе?

– У меня был перелом в конце 1980-х. Поиски были все время. А потом случайно прописка и на завтра подготовка, просто прокладка цвета. Меня прожгло – что-то произошло, надо это осознать. Я ночь не спал. С тех пор и появился тот Криволап. Это был пейзаж с деревом. Красная земля, синее вечернее небо и почти абстрактное дерево, вливается в это синее. Самое интересное, когда Яблонская пришла ко мне, а я выставил ту работу среди классических работ. Она указала на нее: "Это вы". Я был впечатлен. Она была очень умная и талантливая, всем разгон делала, а я специально выставил эту картину. Я вообще провокатор по жизни.

Часто на ваших картинах фигурирует лошадь. Здесь представлен "Мини конь" в большой золотой раме. Что он символизирует?

– Как-то ко мне в мастерскую пришел Игорь Воронов. Он знает, что не встречаюсь с клиентами. Пришел купить лошадь, купил две и спросил, не может ли Криволап сделать еще и коня в золотом. Когда мне это передали, я был шокирован, почему я такой тупой, сам не додумался. Сделал тогда несколько работ. А эту работу решил сделать ему, как благодарность. Этот конь уникален и не будет повторяться.

Путь художника проходит от бессознательного к очень бессознательному. Средства дают возможность как-то это реализовать. Конь – это образ чего-то загадочного и особенного для меня, не поддается расшифровке. Эта картина – своего рода идеализация лошади, как икона.

А кем вы в начале вдохновлялись? Кто был среди этих 6 художников?

- Я их узнал ближе к 2000-м. Учился в художественном институте в Пушкинском музее в Москве. Меня интересовал колорит и цвет. Там лучшая коллекция импрессионистов и постимпрессионистов. Я учился там, ездил каждую неделю в Москву на один день, иногда смотрел работы французских художников, анализировал, иногда смотрел фрагмент.

Нельзя эмоционально воспринимать авангард. Есть искусство эмоциональное, а есть интеллектуальное. На выставке – представители интеллектуального искусства. Я больше эмоциональный. Здесь несколько моих работ интеллектуальных. Я экспериментировал с самого начала, поэтому знаю средства, которые нужно нажимать, чтобы оно работало эмоционально.

Есть бренд в мире "русский авангард", но там половина украинских художников.

– Малевич когда-то сделал выставку в Киевской картинной галереи и говорил: "Купите что-нибудь, чтобы в Украине осталась моя работа". Никто ничего не купил. Поэтому в Украине нет Малевича, остался один автопортрет (представлен на выставке – Gazeta.ua). Всегда империя притягивала художников для большего роста и перспективы самореализации. Это закономерный процесс. В некоторых, как Бойчука, была ностальгия, он остался, приехал Нарбут. Гоголь там остался, потому что его выбросили из Киева. Он был национально настроен, хотел преподавать в Киеве в академии, его не взяли. Архипенко тоже уехал. То, что он рожден в Украине, уже много значит. Этого достаточно. Возьмем французское искусство, Ван Гог голландец, Пикассо испанец, Сислей англичанин. Всегда есть центр, к которому тянутся. В свое время был Париж, потом Лондон, где были Кандинский и другие. Это центры, которые давали возможность для творческой реализации. Сейчас особенно он не читается. В свое время был Нью-Йорк, но он стал более коммерческим центром.

А Киев есть на этой карте?

– Надо смотреть в историческом смысле. Украину вообще никто не знал раньше, мы только закладываем фундаменты. Очень хорошо, что много художников, которые выставлялись в Центре современного искусства М17, попали Центр Помпиду в Париже. Ивану Марчуку открывают музей. Хорошо, что выставку "Большая семерка" сделали. Чтобы это воспринималось на равных, нужно время и качественные художники. 30 лет независимости – это ничто. То, что мы поставили заслон от этого соцреализма, уже очень серьезный шаг. Украина была самой законсервированной и контролируемой в искусстве. Не дай бог, чтобы где-то там было синее и желтое – запрещали даже открытки. Мы отсеклись от них, и началась новая эра. Но чтобы оно вошло в сознание, надо время.

Какие-то новые украинские художники вам интересны? Следите за кем-то?

- Я не хожу по выставкам, самому надо работать, а для этого надо интим и одиночество.

Выставку "Большая семерка" организовал благотворительный фонд "КУЛЬТАУРА". По словам автора проекта Юрия Комелькова, все художники работали в направлении украинского авангардного искусства, имеющее глубокие корни в народном искусстве. В экспозиции представлены три тематических блока: "Сакральное искусство", "Портрет" и "Полилог".

Автор: Ольга БОГАЧЕВСЬКА
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