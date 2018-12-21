Музыканты организуют благотворительный концерт, чтобы купить подарки детям Донбасса

Автор: SECRET FORÉST‎

После поездки в Донецкую область группа "SECRET FORÉST" инициирует благотворительный марафон. Они - нынешние финалисты телепроекта "Украинская песня".

Благотворительный концерт состоится 24 декабря в 19.00 во львовском клубе Picasso. Музыканты споют совместно с румынским группой "MODIWO". За собранные организаторы купят подарки для детей из 50 малообеспеченных семей Авдеевки и Угледара.

"Когда нам еще в сентябре организаторы фестиваля "Из страны в Украину" предложили поехать на восток, мы без колебаний ответили, что приобщимся к идее нести украинскую культуру в восточные области и поддерживать там людей. У меня были предостережения лишь относительно того, поехать ли самому, или брать ответственность за других участников группы. Но другие музыканты сразу подхватили инициативу и через месяц мы были уже в пути", - рассказал Александр Макаров, лидер группы "SF".

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Концерты в Авдеевке, Угледаре, Волновахе, общение с местными жителями тронули музыкантов настолько, что по возвращении домой они решили поехать на восток снова. И уже не только с музыкальными подарками.

На благотворительном концерте музыканты представят новые яркие программы, музыкальные интерактивы и видео, снятое в Донецкой области. Вход на концерт в фан-зону будет свободным. В клубе будут установлены ящики для благотворительных взносов.

Цель мероприятия - привлечь внимание общества к тысячам украинских семей, по ряду причин остаются на линии огня.

SECRET FORÉST - украинская музыкальная группа, работающий в стилях электронной музыки и лаунж-поп. Основан в 2016 году Александром Макаровым. Сочетание акустических инструментов, электронного звучания и текстов на древнем языке санскрит делает каждое выступление необычным.