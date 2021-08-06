"Мужские слезы" Клинта Иствуда: вышел трейлер нового фильма голливудского ветерана

Клинт Иствуд снял драму "Мужские слезы". Сыграл в ленте главную роль – коневода Майкла, который путешествует из Мексики в США с проблемным подростком. Фото: Warner Bros.

Появился трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Мужские слезы". 91-летний автор срежиссировал ленту и сыграл в ней главную роль.

1979 год. Бывшая звезда родео, а сейчас простой коневод Майкл должен доставить из Мексики в США Рафа, сына своего бывшего начальника. Оказывается, что парень стал уличным вором. Они едут к мексикано-американской границе. Во время путешествия Майкл учит Рафа, что значит быть хорошим человеком, по сюжету.

Фильм основан на романе "Cry Macho" американца Н. Ричарда Нэша. Книга вышла в 1975 году.

В 1988 году Клинт Иствуд уже хотел экранизировать этот роман. Отказался от проекта из-за съемок в последнем фильме о полицейском Гарри Калахане, известном как Грязный Гарри.

В 2011 году анонсировали фильм, в котором роль Майкла должен был исполнить Арнольд Шварценеггер. Съемки так и не начались.

Клинт Иствуд снимал "Мужские слезы" в Нью-Мехико в ноябре-декабре 2020-го.

Мировая премьера фильма состоится 17 сентября.

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В предыдущий раз Иствуд появился на экранах в 2018 в фильме "Наркокурьер". В ленте о 90-летнем американском ветеране войны, который был вынужден стать наркокурьером мексиканского картеля, он сыграл главную роль и выступил в качестве режиссера.