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вторник, 26 февраля 2019 16:05

Могилевская вступилась за Maruv

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Могилевская вступилась за Maruv
Наталья Могилевская вступилась за Maruv (Анну Корсун). Фото: ukr.media

Украинская певица Наталья Могилевская вступилась за Maruv (Анну Корсун), с которой не подписали соглашение об участии в Евровидении 2019.

"Это насилие над свободой слова! Она еще молодая девочка, не обучена жизни в этих ужасных политических играх, она еще боится идти против системы. Наша система настолько прочна, грубая и продажная, что нагнет тебя и сломает! Но ее нужно менять, и это сделать легче, когда у тебя такая поддержка. Украина с тобой!" - говорит Могилевская на ТСН.

Также поддержку Maruv выразил украинский продюсер и рэпер Потап. На видео он начитал ряд цитат, в которых осуждает представителей Евровидения в Украине.

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Украинцы разорвали соцсети гневными публикациями про российские гастроли певицы Maruv, которая победила в украинском национальном отборе на Евровидение.

Однако, возмущение должна вызывать не только победа Maruv, но и допуск певицы к участию в конкурсе. Об этом в интервью Gazeta.ua говорят эксперты.

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