Минкульт назвал требования к патритичному кино, которое профинансирует государство

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 495
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 576
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2007
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1756
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2934
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51803
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1467
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3330
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7722
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
5
10
7
16
13
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
На выставку &quot;100 лет!&quot; привезли 102 работы польских художников
На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
&quot;Раб на российских кораблях выучил одно слово&quot; - Ирма Витовская рассказала о проекте &quot;Афродизиак&quot;
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра
Видео
Все видео
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
4 Просмотров: 12096
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2511
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7650
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6759
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2178
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
Просмотров: 432
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
суббота, 12 мая 2018 15:29

Минкульт назвал требования к патритичному кино, которое профинансирует государство

  Комментировать

Министерство культуры объявило конкурс кинопроектов, которые профинансирует государство.

Об этом написали на сайте Министерства.

Конкурс кинопроектов проходить в два тура. Сначала их будет оценивать конкурсная комиссия на закрытых заседаниях. После этого состоится питчинг, который будут транслировать в сети.

Обязательным требованием к проектам фильмов и сериалов является патриотическое направление. Требования к патриотичным картинам, которые в Минкульте утверждали течение трех месяцев, выставили на сайте Министерства.

Автор: Скрин с сайта Министерства культуры
 

Принимать будут сценарии сериалов, полнометражных фильмов и короткометражек. Последний день приема заявок - 3 июня. После этого начнется первый конкурсный тур. Эксперты могут оценивать проекты максимум в течение 20 дней. Потом объявляют второй тур конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шаровары - уже давно не Украина" - режиссер рассказала, каким должно быть патриотическое кино

Пользователи сети активно комментируют требования к патриотическому кино, утвержденные Министерством. Также подчеркивают, что сроки проведения конкурса слишком сжаты.

Режиссер Олеся Моргуненко-Исаенко написала: "Интересно, а где столько сценариев возьмется на патриотическую тематику до 3 числа ?! И как комиссия успеет все это прочитать и обработать за 2 недели ?!"

Арт -обозреватель Лена Чиченина отметила: "Господи, и здесь семейные ценности. Ну нельзя от России никуда отойти".

Андрей Забияка написал: "И вы по-прежнему не видите в этом скрытой политической коррупции? Здесь не будет конкурса - он невозможен в такие сроки. Это просто распределение денег под заранее оговоренные" карманные проекты ". Каналам дадут денег под текущие съемки от аффилированных продакшенов. Мало того, что это взятка под выборы, да еще рынок начнет стагнировать"

Психолог, исследователь типов личности Николай Денисенков отметил: "Я считал, что патриотическое кино - сатира на нашу действительность. Интересно, а кто современный Василий Стус. Будет, о ком снимать через 50 лет. И будет ли живо Госкино?"

В этом году из государственного бюджета на финансирование кино выделили 1 млрд. Грн. 500 млн. Из них разделили на Минкульт для финансирования патриотических проектов.
"Любить родину на заказ - это возвращение в Советский Союз. Нельзя высасывать сюжеты из пальца за ограниченный отрезок времени.
Хороший сценарий пишется три-пять месяцев. Это огромная работа. А когда есть деньги и их быстро нужно потратить - обязательно найдутся люди, которым плевать, какого качества телефильм выйдет в эфир, - сказал по этому поводу продюсер Владимир Яценко. - Политики, которые приняли такое решение, охотно фотографируются на "красных дорожках" международных кинофестивалей. Ездят, потому что туда стали попадать отечественные фильмы. 2019-го еще выходить конкурентоспособные ленты, которые сейчас в производстве. А потом украинском кино - конец ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минкульт назвал требования к патритичному кино, которое профинансирует государство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Россия не смогла отказаться от украинской соли

Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета

Луценко отмечает вторую годовщину на посту генпрокурора

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 10 Просмотров: 130896
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 72205
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
10
 Просмотров: 46681
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 29925
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину Просмотров: 25016
Больше всего комментируют
18
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
10
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
10
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
8
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
7
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
Голосов: 1366
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua