Минкульт назвал требования к патритичному кино, которое профинансирует государство

Министерство культуры объявило конкурс кинопроектов, которые профинансирует государство.

Об этом написали на сайте Министерства.

Конкурс кинопроектов проходить в два тура. Сначала их будет оценивать конкурсная комиссия на закрытых заседаниях. После этого состоится питчинг, который будут транслировать в сети.

Обязательным требованием к проектам фильмов и сериалов является патриотическое направление. Требования к патриотичным картинам, которые в Минкульте утверждали течение трех месяцев, выставили на сайте Министерства.

Автор: Скрин с сайта Министерства культуры

Принимать будут сценарии сериалов, полнометражных фильмов и короткометражек. Последний день приема заявок - 3 июня. После этого начнется первый конкурсный тур. Эксперты могут оценивать проекты максимум в течение 20 дней. Потом объявляют второй тур конкурса.

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Пользователи сети активно комментируют требования к патриотическому кино, утвержденные Министерством. Также подчеркивают, что сроки проведения конкурса слишком сжаты.

Режиссер Олеся Моргуненко-Исаенко написала: "Интересно, а где столько сценариев возьмется на патриотическую тематику до 3 числа ?! И как комиссия успеет все это прочитать и обработать за 2 недели ?!"

Арт -обозреватель Лена Чиченина отметила: "Господи, и здесь семейные ценности. Ну нельзя от России никуда отойти".

Андрей Забияка написал: "И вы по-прежнему не видите в этом скрытой политической коррупции? Здесь не будет конкурса - он невозможен в такие сроки. Это просто распределение денег под заранее оговоренные" карманные проекты ". Каналам дадут денег под текущие съемки от аффилированных продакшенов. Мало того, что это взятка под выборы, да еще рынок начнет стагнировать"

Психолог, исследователь типов личности Николай Денисенков отметил: "Я считал, что патриотическое кино - сатира на нашу действительность. Интересно, а кто современный Василий Стус. Будет, о ком снимать через 50 лет. И будет ли живо Госкино?"

В этом году из государственного бюджета на финансирование кино выделили 1 млрд. Грн. 500 млн. Из них разделили на Минкульт для финансирования патриотических проектов.

"Любить родину на заказ - это возвращение в Советский Союз. Нельзя высасывать сюжеты из пальца за ограниченный отрезок времени.

Хороший сценарий пишется три-пять месяцев. Это огромная работа. А когда есть деньги и их быстро нужно потратить - обязательно найдутся люди, которым плевать, какого качества телефильм выйдет в эфир, - сказал по этому поводу продюсер Владимир Яценко. - Политики, которые приняли такое решение, охотно фотографируются на "красных дорожках" международных кинофестивалей. Ездят, потому что туда стали попадать отечественные фильмы. 2019-го еще выходить конкурентоспособные ленты, которые сейчас в производстве. А потом украинском кино - конец ".