Міла Куніс зіграє в екранізації бестселера

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис сыграет в фильме от Netflix "Счастливые девочки не умирают" по роману Джессики Нолл 2015 года. Фото: Pinterest

Мила Кунис сыграет в фильме от Netflix "Счастливые девочки не умирают". Снимут по роману Джессики Нолл 2015-го, ставшим бестселлером. Сценарий напишет сам автор.

Журналистка из Нью-Йорка Ани Фанелли выстроила вокруг себя идеальную репутацию. Готовится к свадьбе. К ней вторгаются репортеры и просят рассказать об инциденте из прошлого, когда еще была подростком. Местный режиссер снимает документальный фильм о странных событиях в школе, в которой училась Ани, по сюжету.

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Режиссер - Майк Баркер, который работал над сериалами "Фарго" и "Рассказ служанки".

В конце февраля в украинский прокат выйдет фильм с Милой Кунис "Дать дуба в округе Юба". Домохозяйка мечтает стать знаменитой. Ее муж исчезает. Сразу попадает на телевидение. Однако копы считают, что женщина причастна к преступлению, по сюжету. Актриса Мила Кунис имеет украинские корни. Родилась в Черновцах в семье учителя и инженера. В 1991-м эмигрировала в США и осела в Лос-Анджелесе. С 2015-го замужем за Эштоном Катчером.