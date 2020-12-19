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суббота, 19 декабря 2020 00:45

Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси

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Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Белорусский музыкант Сергей Михалок заявил, что все коллективы, которые он основал, не будут выступать в Беларуси до полной смены режима Александра Лукашенко. Фото: Instagram

Музыкант Сергей Михалок и группа DREZDEN презентовали клип Barrikado. Назвали манифестом о протестах в Беларуси.

"Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина Barrikado лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве?" - говорит режиссер клипа и фотограф Каролина Полякова.

Песня и видео переполнены ребусами и революционной философией. Например, фраза "Пока народ един - он непобедим" - строка из песни Venceremos чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги.

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В конце октября Михалок присоединился к забастовке и народному ультиматуму в Беларуси.

"Все наши коллективы - Brutto, "Ляпис-98", Drezden, "Культура", The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полного изменения преступного режима! Мы не признаем легитимность А. Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания за каждый эпизод геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси!", - написал в Instagram.

В этом году на День независимости Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины белорусскому музыканту Сергею Михалку.

Лидер группы Brutto Сергей Михалок и экс-фронтмен группы "Димна суміш" Александр Чемеров исполнили песню "Скрябина" "Чорнобиль форева". Клип сняли в зоне отчуждения, пели на украинском.

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