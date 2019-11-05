Марвел может снять продолжение о Дэдпула

Могут снять продолжение Дэдпула. Фото: open.ua

В сети появились слухи о продолжении Дэдпула.

Говорят, Disney подала заявку на создание нового проекта, написали в Киноафиша. По слухам, этот проект - третья часть о болтливом убийце.

Эта информация пока неофициальная. Также на днях Райян Рейнольдс, исполнитель главной роли Дэдпула, опубликовал фото из офиса Marvel, куда он мог заходить для переговоров о новой части.

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Известный в Голливуде актер Ричард Гир снова станет отцом. Его жена Алехандра Сильва находится на третьем месяце беременности, сообщили инсайдеры испанского издания Ноla!