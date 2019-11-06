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среда, 06 ноября 2019 08:09

"Marvel - это не кино": Мартин Скорсезе объяснил свою критику

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&quot;Marvel - это не кино&quot;: Мартин Скорсезе объяснил свою критику
Американский режиссер Мартин Скорсезе подверг критике Супергеройском фильмы производства киностудии Marvel Studios. Фото - lenta.ru

Американский режиссер Мартин Скорсезе снова подверг критике супергеройские фильмы производства киностудии Marvel Studios. Но теперь он объяснил, почему не считает их настоящим кино.

"Я сказал, что фильмы Marvel это не кино. Позвольте мне объяснить это", - статью под таким названием опубликовал в газете The New York Times.

"Находясь в начале октября в Англии, я дал интервью журналу Empire. Мне был задан вопрос о фильмах (киностудии) Marvel. Я ответил на него. Я сказал, что попытался посмотреть несколько таких фильмов, однако понял, что они не для меня, они в большей степени похожи на парк развлечений, чем на кино, которое я знаю и люблю всю свою жизнь. Я сказал, что не считаю их произведениями киноискусства, это не кино", - напомнил режиссер.

Говорит, что некоторые ухватились за последнюю часть его ответа, назвав ее оскорбительной. Он отметил, что отсутствие его заинтересованности в этих фильмах - "это дело личного вкуса и моего характера".

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"Я знаю, если бы я был моложе, если бы родился позже, эти картины могли бы мне понравиться, а может быть, я и сам захотел бы сделать одну из таких картин. Но я рос в свое время, и у меня выработались свои чувства, свое отношение к кино, к тому, каким оно может и должно быть. И чувства эти далеки от вселенной Marvel так же, как Земля далека от Альфа Центавра ", - добавил Скорсезе.

И сравнил фильмы Marvel с картинами Альфреда Хичкока.

"Я думаю, Хичкок сам по себе был франшизой. Или он был нашей франшизой. Каждая новая картина Хичкока становилась настоящим событием ... В определенном смысле некоторые фильмы Хичкока были парками развлечений ... Говорят, что картины Хичкока похожи одна на другую. Наверное, в этом есть доля правды ... Но сходство нынешних многосерийных франшиз - это нечто другое. В картинах Marvel присутствуют многие элементы, которые являются определяющими для известного мне кино. Чего там нет, так это откровение, тайны и настоящей эмоциональной опасности. Там нет ничего, что можно назвать риском. Фильмы делают, чтобы выполнить конкретный набор требований и они снимаются как вариации на определенный набор тем. По названию это сиквелы, а по духу ремейки, и все у них официально санкционировано, потому что иначе и быть не может ", - добавил Скорсезе.

Он отметил, что современное кинопроизводство очень тесно связано с культурой потребления.


76-летний Мартин Скорсезе неоднократно признавался одним из крупнейших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности. Его фильмы, в числе которых "Таксист" (1976), "Бешеный бык" (1980), "Славные парни" (1990), "Банды Нью-Йорка" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" ( 2006), "Остров проклятых" (2009) получили признание зрителей по всему миру и принесли ему множество наград, включая "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и другие. В конце сентября на открытии кинофестиваля в Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма Мартина Скорсезе "Ирландец". Режиссер представил первые кадры и подробности ленты. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Разработкой занималась компания Netflix, бюджет составляет $ 160 млн.

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