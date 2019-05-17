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пятница, 17 мая 2019 22:45

Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром
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Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"
Фото: Игорь Ткач
Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"
Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"
Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"
Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"

16 мая в Доме звукозаписи народная артистка Украины Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно" в сопровождении заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио. В зале был аншлаг.

Музыкальная программа состояла из двух частей. Первая - песни под гитару - интимно, нежно и на расстоянии дыхания. Вторая часть - в сопровождении заслуженного академического симфонического оркестра украинского радио под руководством лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко Владимира Шейко.

Автор: Игорь Ткач
  Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"
Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"

За пять дней до концерта артистка сломала ногу. Пришлось накладывать гипс, но это не помешало концерту.

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"Это были минуты счастья и осуществления мечты, - делится Мария Бурмака. - Написанные мною песни, филигранные оркестровки, фантастический оркестр украинского радио, невероятный маэстро Владимир Шейко. Все спрашивали меня о переломе ноги, который произошел накануне. Но это не повлияло ни на голос, ни на вдохновение. Мне казалось, что душа моя летает в небесах".

Симфонично зазвучали легендарные песни "Ми йдемо", "Скло", "І якщо колись", а также композиции, которые артистка редко исполняет - "Магія трав", "Хтось із дитям удвох" на стихи Ивана Малковича. Композиция "Прочитай мої слова по губах", которую Мария написала для людей с недостатками слуха, она "спела" языком жестов.

Вокалистка группы Lama Наталья Дзенькив изменила имидж для нового клипа "Дим". С брюнетки певица перевоплотилась в блондинку с дредами.

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