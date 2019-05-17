Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром

Фото: Игорь Ткач

16 мая в Доме звукозаписи народная артистка Украины Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно" в сопровождении заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио. В зале был аншлаг.

Музыкальная программа состояла из двух частей. Первая - песни под гитару - интимно, нежно и на расстоянии дыхания. Вторая часть - в сопровождении заслуженного академического симфонического оркестра украинского радио под руководством лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко Владимира Шейко.

Автор: Игорь Ткач Мария Бурмака представила уникальную программу "Ніжно. Тихо. Голосно"

За пять дней до концерта артистка сломала ногу. Пришлось накладывать гипс, но это не помешало концерту.

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"Это были минуты счастья и осуществления мечты, - делится Мария Бурмака. - Написанные мною песни, филигранные оркестровки, фантастический оркестр украинского радио, невероятный маэстро Владимир Шейко. Все спрашивали меня о переломе ноги, который произошел накануне. Но это не повлияло ни на голос, ни на вдохновение. Мне казалось, что душа моя летает в небесах".

Симфонично зазвучали легендарные песни "Ми йдемо", "Скло", "І якщо колись", а также композиции, которые артистка редко исполняет - "Магія трав", "Хтось із дитям удвох" на стихи Ивана Малковича. Композиция "Прочитай мої слова по губах", которую Мария написала для людей с недостатками слуха, она "спела" языком жестов.

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