Людмила Терещенко: мы всегда должны помнить об ужасах Голодоморов в Украине

Директор Департамента культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Людмила Терещенко.

27 ноября – именно в этот день мы почтили память жертв невинно загубленных жизней от голода. Память о миллионах погибших – она объединила нас, чтобы это не повторилось.

Цветы к памятнику жертвам Голодоморов в Харькове 27 ноября возложила Терещенко Людмила Владимировна, директор Департамента культуры и туризма Харьковской областной администрации.

"Мы все вместе, именно тут, вспомнили тех, кто погиб от страшного голода. Мученическая гибель настигала детей, стариков, женщин и мужчин… За колосок, подобранный в поле – расстрел или лагеря. Мы должны всегда помнить о невинных душах страдальцев. Они ведь не просили много, только кусочек хлеба", - отметила Терещенко.

Экспозиция музея Голодомора документально свидетельствует об ужасающих масштабах умышленного уничтожения украинцев во время искусственных Голодоморов 20-х, 30-х и 40-х годов прошлого века.

Трудно представить, что украинцы, потомственные земледельцы, для кого хлеб – святой оберег, умирали от его отсутствия. Совершенно очевидно: причиной голодного геноцида было далеко не отсутствие урожая. Селяне должны были отдать вооруженным заготовителям все, до малейшего зернышка, обрекая себя и своих детей на гибель. Голод унес жизни миллионов.

Голодная, обессиленная Украина, особенно Харьковщина, в 20-х, 30-х и 40-х годах ХХ века… Вдумайтесь: ХХ века! Это за пределами понимания. У этого преступления против человечности нет и никогда не будет срока давности. Большой грех на тех, кто искусственно создал голод, кто насильно отбирал последние крошки хлеба, а с ними и последние надежды сразу для нескольких поколений украинцев.

"Пусть поминальные свечи, зажженные в Украине, на Харьковщине , станут символом нашей памяти о невинно загубленных душах", – подчеркнула Терещенко.